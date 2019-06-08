Михаила Ходорковского подозревают в выводе из России 51 миллиарда долларов

Опубликована: 31 Мая 2019 г. 15:14

Фото: НТВ.

НТВ обещает показать, как Ходорковский вывел из России и спрятал заграницей миллиарды долларов. По оценкам, звучащим в фильме "Кровавая империя Михаила Ходорковского", речь идет о сумме порядка 50 миллиардов.

"Кровавую империю Михаила Ходорковского" покажут сегодня, в пятницу 31 мая 2019, в 19:40 на НТВ. Если верить рассказам бывших приближенных олигарха, то становится понятно, почему он может бездарно выкидывать огромные деньги на разнообразные проекты по подрыву суверенитета России. В свою очередь, правоохранители поделятся своими планами по третьему уголовному делу Ходорковского.

Так, Сергей Урбан, координатору "Открытой России" в Ижевске, постоянно платит штрафы за нарушения при организации митингов, и теперь понятно, откуда падают деньги ему на банковскую карту. Так, мечтая о "хайпе", он внезапно объявил это мероприятие против произвола правохранительных органов акцией памяти убитого политика Бориса Немцова. К провокации Урбан готовился заранее, так у него были заготовлены плакаты, содержание которых шло вразрез с заявленной организатором темой. Полиция составила административный протокол. Суд выписал провокатору из "Открытой России" штраф.

Впрочем, не стоит полагать что адепты секты Ходорковского попытаются хотя бы разобраться в преступлениях своего кумира, о которых расскажет НТВ. Тут как в поговорке: "Плюнь в глаза - скажет, божья роса". Активисты "Открытой России" уже давно зарекомендовали себя как беспринципные люди, всегда готовые покрывать преступления, которые совершают именеи своего нанимателя. Они готовы на всё ради хайпа и скандала. 

Так достоянием общественности стал скандал со смертью дочери активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, Алины. Оппозиционеры тогда заявили, что страшная репрессивная машина государства не допустила мать к умирающему ребенку. Только девочка была глубоким инвалидом. А летом 2006 года активистка «Открытой России» из Ростова-на-Дону, у которой к тому моменту родилась вторая дочь, сдала больного ребенка в «Зверевский детский дом – интернат для глубоко умственно отсталых детей». В "Открытой России" заявили, что Шевченко не пускали к дочери из под ареста, несколько суток которого суд присудил активистке за нарушения при проведении мероприятия. Все оппозиционные и работающие в России американские СМИ понесли эту ложь. Но тот же суд отпустил мать к умирающей дочери из под ареста после ее ходатайства. 

Интересно, что за семь лет она сама посетила ребенка всего 13 раз, о чем есть отметка в журнале посещения. А посещение в доме-интернате свободное - туда можно было приезжать в любой рабочий день. Так что "хайп" Сергея Урбана выглядит совсем уж детским, по сравнению с обычной практикой "Открытой России"


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