В Ижевске майор УФСИН Даниил Холмогоров поплатился за незаконную коллекцию оружия

Опубликована: 4 Июня 2019 г. 11:14

3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в 105 т.р. назначено в качестве наказания бывшему майору УФСИН России по Удмуртии Даниилу Холмогорову.

Сотрудники Управления ФСБ России по Удмуртской Республике выявили факты причастности Холмогорова к незаконным изготовлению и хранению огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. У задержанного изъято: 15 единиц различных образцов огнестрельного оружия, 27 его основных частей, самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество «порох», помещенное в различные контейнеры, общей массой около 7 кг, патроны различных калибров к нарезному оружию в количестве 4113 шт.

Следствием установлены все обстоятельства совершенных Холмогоровым Д.Н. преступлений. Так, оружие с боеприпасами, взрывное устройство и взрывчатые вещества Даниил Холмогоров приобретал без цели использования в экстремистской и террористической деятельности. СУ СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело. Задержанный был заключен под стражу и уволен из УФСИН России по Удмуртской Республике.

С учетом признания подсудимым вины, судом рассмотрел уголовное дело в особом порядке и ему назначил наказание  по ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, егоосновных частей, боеприпасов»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») в отношении бывшего коменданта УФСИН России по Удмуртской Республике, майора внутренней службы Даниила Холмогорова. Назначено 3 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 105 тысяч рублей. Приговор Октябрьского районного суда г. Ижевска вступил в законную силу. 



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