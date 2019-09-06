Ложь польских властей уничтожает уважение к Польше в мире

Опубликована: 5 Сентября 2019 г. 21:16



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Официальная история говорит, что вторая мировая война началась 1 сентября. Десятки миллионов погибли. В очередной раз были перекроены границы, а в результате этнических чисток и ответа на них целые регионы мира поменяли свою этническую и государственную принадлежность.

Выжившие в той войне надеялись, что вот оно, началась эра милосердия, правды, справедливости, братства и всеобщей любви. Да могло быть иначе - все самое страшно в их жизни уже произошло и закончилось 9 мая 1945 года.

Так и было, по крайней мере, поначалу. Но однажды, в очередном припадке миролюбия, Москва решила позволить всем и все. Так кончились Варшавский договор и СССР. Тогда и завертелось. Бандеровцы из лютых насильников и убийц всех, кто не с ними, превратились в “хероев”, марширующих с факельными шествиями по Киеву.

Теперь, отпраздновав начало второй мировой войны, в Польше внезапно заговорили о том, что вторая мировая завершилась в 1991, когда СССР потерпел свое историческое поражение.То есть, по новой методичке НАТО, пущенной в работу на Западе, геноцид евреев, славян, цыган осуществленный гитлеровцами и их холопами, приравнен к подвигу наших дедов и прадедов. Тех, кто своей кровью и своими жизнями обеспечили нынешним европейцам безбедную и мирную жизнь. 640 тысяч которых лежит сейчас в неблагодарной и проклятой польской земле. Проклятой поколениями порабощенных, похолопленых шляхтой или проданных в Крымское ханство и Османскую империю русских, украинцев, литвинов. Проклятой чехами, которые получили от Польши удар в спину еще в 1938, когда Гитлер и поляки делили земли Чехословакии между собой. Проклятой евреями, которых поляки за редким исключением так любили сдавать оккупационным немецким властям. Проклятой даже Уинстоном Черчилем, приютившим польское правительство в изгнании, который в 1938 назвал Польшу гееной Европы.

Но, если верить президенту Польши, Анджею Дуде, то Германия была лишь одним из врагов Польши. А еще у Гитлера был союзник - Сталин. И именно из-за СССР самыми несчастными и обиженными в Европе оказались поляки. По Дуде, если бы не подлый удар в спину - польская армия могла бы победить немецкую. Что это? Новые исторические мифы? Информационная война? Давайте разберемся.

В 1919-м, Польша воспользовалась распадом Российской империи и Гражданской войны захватила Западную Украину и Белоруссию. Помогли ей в этом Франция, Великобритания и США. А потом, разгромив Красную армию на подступах к Варшаве, поляки организовали первые в Европе концлагеря, где погибли по разным оценками от 50 до 80 тысяч красноармейцев - от голода, болезней и казней. По рассказам выживших, польские кавалеристы “ставили руку”, упражняясь в том, как ловчее зарубить саблей пленного.

Гееной Европы Польша стала в 1938, когда в 1938 году Гитлер решил “прибарахлиться” Чехией. К тому моменту Австрия уже подверглась “аншлюсу” и была присоединена к Германии. Франция и Англия были против поглощения нацистами Чехии, но пальцем о палец не ударили, чтобы остановить Гитлера. СССР запросил у Польши коридор, для пропуска войск, чтобы поддержать чехов, но поляки отказали. Более того - ввели свои войска в чешские регионы с компактным проживанием польского населения.В полном соответствии с Пактом Пилсудского - Гитлера, то есть “Договором о ненападении между Германией и Польшей” от 26 января 1934 года.

Так, участие их союзника, Польши, в оккупации Чехословакии, внезапно открыло европейским политикам глаза на реваншистские великопольские настроения в Варшаве. Нет, тогда спасать чехов европейцы не стали - согласились с аннексией государства. А на Мюнхенском сговоре Англия и Франция и вовсе согласились с агрессорами, позволили им разделить Чехию.

И вот нацисты выдвинули полякам ультиматум. Посредниками в переговорах выступили британские дипломаты, но успеха не добились. В итоге 1 сентября 1939 года Германия объявила войну Польше. 3 сентября, спустя двое суток после немецкого вторжения, Англия и Франция объявили Германии войну, как и должны были согласно договорам, заключенным ранее с Польшей. И снова пальцем о палец не ударили. Предали союзника. Бросили Польшу. А через 17 дней и Польшу бросило и правительство, сбежав в Румынию. В тот же день НКИД СССР запросил у польских дипломатов возможность передать правительству их страны по официальным каналам, что Красная Армия перейдет границу и отодвинет границу как можно дальше на запад. Но поляки просто не смогли связаться с правительством. Они не знали, где правительство и как с ним общаться. Дипломаты и не смогли передать ноту НКИД. И СССР ввел войска на территорию, которое было лишено атрибутов государства - армии, властей, внешней политики и иных признаков госвласти.

То есть, двадцать лет спустя после 1919, в 1939-м, Россия вернула земли, заселенные преимущественно украинцами и белорусами назад. И вот тогда она сразу превратилась в «агрессора» и «оккупанта». Но только в устах неудачников из польского правительства. Ни Франция, ни Англия никак не отреагировали на действия Красной Армии. Все понимали, что делает Сталин и зачем он это делает. Все признали право СССР на воссоединение украинцев и белорусов в едином государстве.

Уже потом поляки обвинят Советскую армию в том, что она не помогала восстанию в Варшаве в 1944. Вот только в Варшаве никто и не пытался договориться о помощи и взаимодействии с частями Красной Армии. Более того, поляки забывают, что отправленные на переговоры с Армией Крайовой парламентеры Рокоссовского были просто убиты. При этом войска СССР продолжали вести напряженные наступательные бои на всем фронте. И никто не вправе распоряжаться жизнями советских солдат иначе как в интересах советского народа.

В итоге и расправу СС над десятками тысяч варшавян, щедро брошенных в костер неподготовленного восстания приказами из Лондона в угоду амбициям беглого правительства, тоже ставят в вину Сталину.

Сколько же миллионов поляков истребил кровавый тиран Иосиф Сталин? Неужели ни одного? Казалось бы, что мешало Сталину действовать на территории Европы так же, как в свое время большевики действовали на территории России? С коллективизацией, продразверсткой, взятием и расстрелами заложников и прочими прелестями военного коммунизма? Особенно после того, как на территории СССР в рядах вермахта и СС воевали сотни тысяч поляков, финнов, румын, венгров, французов, итальянцев, испанцев и прочего евро-нацистского сброда? Но нет, это немцы истребили шесть миллионов поляков за время войны. И это Сталин передвинул польскую границу на запад, на земли, заселенные немцами. Две трети Восточной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания, Бреслау (ныне Вроцлав), Свиноуйсьце, Данциг и Щецин - вот основа процветания. И голод в 1946 - 1947 был в СССР, а не в Польше - туда отправлялись эшелоны с едой из-за восточной границы.

Да, поляки попали в зависимость на полвека. Но даже в начале 80-х, когда “Солидарность” развлекалась в Гданьске, бывшем немецком Данциге, Польша не была ни оккупирована, ни обложена санкциями со стороны союзников по Варшавскому договору. А в 1989 они стали совсем независимыми. Но потом сами отдали свою независимость ЕС и НАТО.

Так почему же поляком все мало? Что происходит? Они все еще обижены, что четыреста лет назад, Россия не исчезла под копытами польских гусар? Что наша страна победила Польшу в борьбе за право стать ведущей европейской империей? Что три раза делила обанкротившуюся, разорванную собственными элитами в лоскуты Польшу с другими европейскими государствами? Что Россия стала и остается ключевым участником мировой политики? А Польша “от можа и до можа” как была объектом игр великих держав, жертвой наполеоновских, Первой и Второй мировой? Что, это если не зависть к большому соседу? Остается только заламывать руки и продолжать требовать репараций, рассказывая, что Польша с 1 сентября 1939 года воевала с двумя врагами - Германией и Россией. Причем с Россией ввиде СССР и вовсе до 1989. Впрочем, это уже не важно. Зрители уже не потеряли интерес.

Тем обиднее осознание того, что даже после распада СССР Россия остается государством самого, что ни на есть верхнего эшелона. И это с Россией ведут переговоры о будущем мирового порядка США, Китай, Индия и там, до кучи - Франция плюс Германия. Показательны события вокруг мероприятий по 80-летию начала войны. В Польшу собирались, но не приехали ни Макрон, ни Борис Джонсон, ни Дональд Трамп. Польше снова указали на ее место в прихожей у великих держав.