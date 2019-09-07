Расплодившиеся из-за дождей змеи с начала года покусали 12 человек в Удмуртии

Опубликована: 5 Сентября 2019 г. 15:42



Фото: ИА "Сусанин" Фото: ИА "Сусанин"

ГТРК «Удмуртия» сообщает, что змеи начали мигрировать из-за дождей.

Они выползают из затопленных нор и спасаюься на сухих места. В итоге страдают от укусов обнаруживают грибники, селяне и дачники. Уже 12 раз рептилии нападали на жителей Удмуртии с начала года.

Токсин единственной в Удмуртии ядовитой змеи - гадюки - для человека не смертелен. Однако опасность вызывают опухоли, воспаления, потеря подвижности конечностей, шок. Укушенного необходимо срочно доставить в больницу. Даже в отсутствии сыворотки всех, кто пострадал от змей с начала года, успешно вылечили используя другие средствами.