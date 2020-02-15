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Основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс не оспорил американское финансирование своей деятельности
Опубликована: 14 Февраля 2020 г. 13:18 Основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс дал интервью BBC, где рассказал подробности о деятельности экспертно-журналистской группы. Оно не имело большого резонанса, поскольку озвученные основателем Bellingcat факты не пользуются популярностью в западных СМИ.
В частности, он заявил: «Её (Россию – прим. ред.) все время связывают с дезинформацией, когда политологи, аналитические центры строят всё вокруг России. Якобы Россия повлияла на результаты выборов в США. А это не так. Телеканал Fox News оказал большее влияние на выборы в США, чем Russia Today».
По мнению Эллиота Хиггинса некоторые люди одержимы идеей о том, что за всем стоит Россия. «Я устал все время слышать, что во всех бедах виновата Россия. Я закатываю глаза, когда натыкаюсь на очередную историю о том, что Россия сделала то или это» - добавил он.
Вообще, конечно, удивительно слышать такое от человека, который возглавляет группу, обвиняющую Россию во всех возможных грехах. Но тем более неожиданно было то, что он даже не стал оспаривать тот факт, что Bellingcat финансируется американскими фондами.
Так, когда ведущий программы BBC HARDtalk Стивен Сакур задал Хиггинсу прямой вопрос: «Мы знаем, что вы, например, получали средства от "Атлантического совета" - консервативного аналитического центра в Вашингтоне. Мы знаем, что вы получаете значительные средства от Джорджа Сороса и его организации "Открытое общество". То есть, если говорить о вашей миссии, Bellingcat поддерживает чью-то сторону?», основатель Bellingcat уклонился от прямого ответа и заговорил об абстрактной поддержке либерализма по всему миру.
При этом он предпочёл умолчать о том, что все расследования группы сосредоточены вокруг стран, которые по тем или иным причинам впали в немилость США и Британии. Неудивительно, что более 50% материалов на сайте Bellingcat посвящено России. Вероятно, западные правительства при помощи журналистов-экспертов группы создают образ внешнего врага, чтобы отвлечь внимание граждан этих стран от актуальных внутренних проблем (Brexit в Британии и президентские выборы в США).
О финансировании Bellingcat британским минобороны ещё в октябре 2016 года писала журналистка Эмма Бест на Wikileaks. Более того, учитывая данные, которыми располагает эта британская группа (ресурс Bellingcat неоднократно публиковал неподтверждённые аудиозаписи телефонных переговоров в рамках своих расследований), можно предполагать её сотрудничество с западными спецслужбами. И в этом случае Эллиота Хиггинса почему-то совершенно не волнует вмешательство в частную жизнь и законность получения оперативной информации.
Напрашивается вывод, что двойные стандарты, столь характерные для западных политиков, в равной степени характерны и для британских журналистов.