"Новая Газета" "отмазывает" режиссера Кирилла Серебренникова от тюрьмы за миллионные хищения

Опубликована: 27 Марта 2020 г. 14:17



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Дело Кирилла Серебренникова, в котором следствие обвиняет режиссера в краже 128 миллионов рублей, взятых из бюджета якобы на нужды современного искусства, обрастает все новыми скандальными подробностями.Так, в на нескольких видео-хостингах появилась запись того, как главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и обозреватель Марина Токарева по телефону обсуждают схему того, как они в очередной раз применят схему оспаривания экспертизы. Схема проста - оспаривать будут не факт хищения Кириллом Серебренниковым и Софей Апфельбаум кражи 128 миллионов рублей, а именно работу экспертов. Называется это "экспертиза на экспертизу".Ранее именно так московской "либерде" удалось "отмазать" от реального срока призывавшего к насилию на улицах Москвы Егора Жукова. А поскольку технология уже отработана, то ею надо пользоваться. И если тогда, защищая экзальтированного "хайпожора" Жукова" его сторонники не останавливались ни перед чем, включая фальсификации, фейки и беспорядки у здания суда, то тут в деле - большие деньги.А значит такая влиятельная, некогда объективная и честная, "Новая газета" в лице Дмитрия Муратова входит в дело Кирилла Серебренникова и его "Седьмой студии" в качестве закулисного соучастника процесса. Стоит ли ждать фейков на страницах газеты? Тут особо сомневаться не приходится. Достаточно вспомнить рассказы о тысячах захоронений псковских десантников, которых убили в Донбассе и лишь пару могил, которые каким-то образом умудрились привязать к этой истории журналисты "Новой".Вместе с тем, Муратову и его "Новой газете" очевидно и понятно, что доказательства вины Кирилла Серебренникова и Софьи Апфельбаум на 100 процентов. И по какой-то причине собеседники с трудом скрывают панику в разговоре друг с другом.Ниже часть стенограммы разговора

(Она): "Значит, адвокаты познакомились с результатами экспертизы. Она, опровержимо, доказывает 128 миллионов хищения. По мнению эксперта Боженовой, которая работает у Боякова в МХАТ им. Горького, 22 спектакля стоили 5 миллионов. Ну, понимаешь, как считают".

(Он): "Да, понимаю, как считают".

(Она): "Значит, по мнению эксперта Галаховой, значит, Серебренников обманул Медведева... "Современное искусство" было и... там в лице Могучева или Крымова и... в общем... ну, короче, Ксения говорит, что у нее просто волосы шевелятся на голове, потому что она не могла спать всю ночь - читала эту экспертизу, не понимая, что с этим делать. Я сказала, они сейчас совещаются, в три часа у них кончится совещание. Я сказала, что мы будем с тобой советоваться и соображать, как им помочь. Я просто хотела, чтобы ты своей золотой головой тоже подумал".

(Он): "А хотелось бы почитать хотя бы какие-то отрывки из этой экспертизы для того, чтобы понимать стилистику изложения. Ну и потом ты видишь, что все-таки не Апфельбаум там главная, да?"

(Она): "Дело в том, что... Фишка в том, что вся вот эта вот 128-миллионная конструкция все равно кладется на Соню, потому что Соня все это как бы легитимизировала. Там вообще не называются фамилии. Там просто говорится о том, что явственно доказана трата, растрата и хищение 128 миллионов".

Таким образом, становится понятно, что разговаривающие не сомневаются факте кражи денег. Но им важно прикрыть кого-то, кого пока точно так же покрывает Софья Апфельбаум. Покрывает по крайней мере до приговора. Кирилл ли это Серебренников или кто-то более высокопоставленный из московского гей-лобби - из разговора не ясно. Ясно только, что Муратов и Токарева намерены действовать:

(Он): "Да, это было бы хорошо, потому что у нас есть эксперты по экспертам. Помнишь, как мы делали экспертизу по делу Егора Жукова? Мы получили экспертизу по делу Егора Жукова, а потом выдающиеся эксперты страны, которым мы это дали, не оставили там камня на камне. И суду некуда было деваться".

(Она): "Ага... сейчас я..."

(Он): "Это экспертиза на экспертизу".

(Она): "Сейчас я..."

(Он): "Вот ваши записные эксперты, а вот, собственно говоря, первые лица в области лингвистики, этого, этого, этого... Вот они рассматривают вашу экспертизу. Ваша экспертиза - ноль".

Более того, Марина Токарева настолько уверена в силах Муратова, что задает вопросы, которые прямо указывает на то, что над судом, в котором идет слушание процесса, пытаются установить контроль. В частности культурный обозреватель говорит главному редакотру: "Ты знаешь, что в судах, в частности, вот в том суде, где все время идет "театральное" дело, в принципе никогда не открывают окна. Не пора ли проветрить российское правосудие? Почему везде карантин, а там, где никогда не открывают окна, его нет?"

Таким образом, завзятая театралка довольно корявым эзоповым языком намекает, что Муратову под силу повлиять на процесс самым кардинальным образом. И в разговоре Дмитрий Муратов соглашается довести это предложение до какого-то важного, решающего человека. Результат такой закулисной работы мы все увидим по результатам суда. Остается только наблюдать - уйдут от ответственности за кражу 128 миллионов рублей Серебренников и Апфельбаум.

Сбой пока что произошел только с "делом Сети", когда десятки либеральных журналистов, активистов и прочих "неполживых" грудью встали на защиту сплоченного коллектива, как им казалось, "страйк-болистов". И только появление в деле уже разложившегося трупа, найденного в лесу поставило все на свои места. Убийцы их "сети" оказались за решеткой. Но в "деле Сети" не было 128 миллионов таких нужных кому-то рублей.