Генные инженеры из США могли разработать коронавирус еще в 2014 году Опубликована: 5 Апреля 2020 г. 14:07

Pixabay.com Pixabay.com



Так, историки спорят, что стало причиной исчезновения населения на берегах Чепцы, Камы, Вятки и Кильмези в 14-15 веках. Люди как будто исчезли или ушли. На остатках городищ не найдены следы боев и пожаров, не находят археологи и захоронений убитых. Спряталось ли местное население в непроходимых лесах от новгородских речных пиратов-ушкйников и ханских сборщиков дани? Возможно. Но одна из версий говорит, что и на территорию Поволжья пришло "моровое поветрие". Случилось это после того, как 1346 году Хан Золотой Орды Джанибек принял решение о применении "бактериологического оружия" в Крыму по генуэзской крепости Каффа (ныне это Феодосия). Взять крепость хан не мог, но уничтожить ее гарнизон попытался. Через стену на территорию генуэзцев перебросили труп умершего от чумы. Каффа обезлюдела, но генуэзские купцы бросились бежать из Крыма и разнесли чуму по Европе. Где еще на территории Евразии началась чума установить теперь сложно, газет тогда еще не было. Но в 1352 году чума выкосила Псков, в 1353 - Москву, когда умер даже великий князь Симеон Гордый.



Эпидемии сопровождаются и социальными катаклизмами. Например, известно "Мултанское дело", когда в 1892 крестьян-удмуртов обвинили в том, что они принесли в жертву нищего Конона Матюнина. Его тело было предъявлено следствию обезглавленным. Тогда была выдвинута версия, что его убили, пытаясь сакральными средствами остановить заражение местных жителей холерой. Именно тогда она свирепствовала в уезде, где произошло убийство. Суд, однако, пришел к выводу о том, что нет доказательств в пользу версии о жертвоприношении. Более того, были найдены многочисленные свидетельства того, что одни соседи просто пытались оговорить других, чтобы забрать из землю. Но в Поволжье этот многолетний судебный процесс вызвал большой резонанс. БУнта удалось избежать только благодаря оправданию крестьян.



Пожалуй нельзя назвать десятилетия и в новейшее время, когда в Ижевске не начинали закрывать на карантин целые школы и детские сады. И пусть теперь это связано не с массовой смертью населения, а с работой санитарных служб, которые призваны остановить распространение заразы, но ежегодно нам угрожают эпидемией грипп и различные ОРВИ.



Из всего бесчисленного разнообразия вирусов лишь немногие представляют опасность для человека. Именно это и позволило человеку расселиться широко по миру, опасаясь буквально считанного количества инфекций. Это оспа, спид, множество респираторные вирусы. Особенность их всех в том, что они в структуре белковой оболочки есть белки, которые могут проникать через стенку человеческой клетки. После этого в клетку попадает спираль нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), начинает развиваться, пользуясь ресурсами клетки человека. То есть, вирус, опасный для человека не опасен для других млекопитающих, насекомых или пресмыкающихся, но прицельно бьет именно по человеческой популяции.



Из многих десятков исследованных вирусов лишь единицы могут взаимодействовать с человеческим белком. А значит именно они имеют ключа для проникновения в клетки человека.



Ранее ученые полагали, что под подозрением короновирусы летучих мышей, или ящериц-панголинов, или некоторых пресмыкающихся. Но у них так и нашли со 100% достоверностью того коронавируса, что косит сейчас Италию, Испанию, францию и США. А в пресмыкающихся коронавирусы вообще не живут. То есть в природе не нашли резервуара, где мог бы жить коронавирус, как это было с "птичьим гриппом" и "свиным".



Международный журнала "Nature" известен в научной среде как источник, которому доверяют ученые. 9 ноября 2015 года авторитетное издание опубликовало результаты исследований группа 12 авторов, 8 из которых - ученый США. Этот творческий коллектив работал к Университете Северной Каролины. И в 2014 году они



Методы генной инженерии позволили американцам внедрить в белковую оболочку полученного фрагменты белка, которые позволили созданному химерному вирусу проникать в клетки человека. Ученые в лаборатория Северной Каролины добросовестно испытали свой вирус на фрагментах человеческого белка, а затем и на культуре клеток человека. Они брали клетки эпителия миндалин человека, культивировали их, затем заражали химерным вирусом. В результате убедительно показали, что химерный вирус успешно внедрялся в клетки миндалин человека и размножался там. Уже тогда в 2014 году авторы признали, что их химерный вирус потенциально опасен. Они особенно подчеркивали, что скрупулезно соблюдали технику безопасности и соблюдали требования нормативных документов США. А власти США выдавали им все необходимые разрешения.



Теперь нам известно, что коронавирус уже убивает. К моменту написания этой статьи официально признано заражение более 1 миллиона 200 тысяч человек и гибель более 65 тысяч.



Если внимательно прочитать прессу, то о появлении новой опасной инфекции заговорили еще 5 августа 2019 года. Так в NY Times рассказали о закрытии военной биологической лаборатории в США из-за "угрозы безопасности". А 31 августа 2019 года та же газета рассказала о развитии странной эпидемии неизвестной болезни легких в США. Тогда рассказали о 215 зараженных. 11 сентября 2019 года говорят уже о 500 случаях в 30 штатах США. В пяти штатах регистрируют первые смерти. Возраст умерших от 30 лет и старше. Тогда Дональд Трамп, с подачи Центра по контролю заболеваний CDC (Centers for Disease Control

and Prevention) вводит ограничения продажи вейпов. В США предположили, что в них проблема. Но уже скоро выяснилось, что болеют даже те, кто никогда и ничего не курил.



5 октября 2019 года в китайский Ухань приезжают 200 американцев. Там с 18 по 27 октября проходят World Military Games. Кроме того, там же оказались еще 10 тысяч военных и полицейских со всего мира. И именно в Ухане 17 ноября 2019 года регистрируют первого официального больного новым вирусом, который станет известен как Covid-19.



Какие мутации приобрел вирус за время его блуждания по миру сказать сложно. Но теперь, к 5 марта 2020, именно США оказались на первом месте по распространению и смертности от вируса. На момент написания статьи это 311 тысяч заболевших и 8,5 тысяч погибших.



В Удмуртии пока только пять случаев заболевания. При этом трое уже выписаны из Республиканской инфекционной больницы, двое борются с болезнью. Их жизни ничего не угрожает. Но добиться такого результата удается разрушительным для экономики способом. Фактически население находится на самоизоляции и не контактирует с вероятными носителями заболевания. А это значит, что встают заводы, не работает торговля, множество людей теряют заработок, бизнесмены оказываются на грани разорения. Власти ищут возможности, как и каким предприятиям обеспечить работу в этих условиях.



Но после введения в России карантинных мер, стало ясно, что даже малейшее послабление приводит к резкому росту заболеваемости. Так, многие москвичи, да и жители других крупных городов решили, что теплые выходные 28 и 29 марта лучше провести компанией за пивом и шашлыками. И уже через четыре дня, в четверг 2 марта, Москва и Московская область получили рекордную вспышку заболеваемости - порядка 400 новых случаев коронавируса. И, как следствие, к 5 марта 2020, такой же резкий рост смертности - в России уже 45 умерших от осложнений нового вирусного заболевания.













Для Удмуртии нет ничего нового в эпидемиях и массовой заболеваемости. Так получилось, что будучи частью глобального мира, находясь буквально на берегу транс-евроазиатского торгового маршрута, в который входят Волга и Кама, пандемии и вирусные "моры" заглядывали и на территорию современного "родникового края" довольно часто.Так, историки спорят, что стало причиной исчезновения населения на берегах Чепцы, Камы, Вятки и Кильмези в 14-15 веках. Люди как будто исчезли или ушли. На остатках городищ не найдены следы боев и пожаров, не находят археологи и захоронений убитых. Спряталось ли местное население в непроходимых лесах от новгородских речных пиратов-ушкйников и ханских сборщиков дани? Возможно. Но одна из версий говорит, что и на территорию Поволжья пришло "моровое поветрие". Случилось это после того, как 1346 году Хан Золотой Орды Джанибек принял решение о применении "бактериологического оружия" в Крыму по генуэзской крепости Каффа (ныне это Феодосия). Взять крепость хан не мог, но уничтожить ее гарнизон попытался. Через стену на территорию генуэзцев перебросили труп умершего от чумы. Каффа обезлюдела, но генуэзские купцы бросились бежать из Крыма и разнесли чуму по Европе. Где еще на территории Евразии началась чума установить теперь сложно, газет тогда еще не было. Но в 1352 году чума выкосила Псков, в 1353 - Москву, когда умер даже великий князь Симеон Гордый.Эпидемии сопровождаются и социальными катаклизмами. Например, известно "Мултанское дело", когда в 1892 крестьян-удмуртов обвинили в том, что они принесли в жертву нищего Конона Матюнина. Его тело было предъявлено следствию обезглавленным. Тогда была выдвинута версия, что его убили, пытаясь сакральными средствами остановить заражение местных жителей холерой. Именно тогда она свирепствовала в уезде, где произошло убийство. Суд, однако, пришел к выводу о том, что нет доказательств в пользу версии о жертвоприношении. Более того, были найдены многочисленные свидетельства того, что одни соседи просто пытались оговорить других, чтобы забрать из землю. Но в Поволжье этот многолетний судебный процесс вызвал большой резонанс. БУнта удалось избежать только благодаря оправданию крестьян.Пожалуй нельзя назвать десятилетия и в новейшее время, когда в Ижевске не начинали закрывать на карантин целые школы и детские сады. И пусть теперь это связано не с массовой смертью населения, а с работой санитарных служб, которые призваны остановить распространение заразы, но ежегодно нам угрожают эпидемией грипп и различные ОРВИ.Из всего бесчисленного разнообразия вирусов лишь немногие представляют опасность для человека. Именно это и позволило человеку расселиться широко по миру, опасаясь буквально считанного количества инфекций. Это оспа, спид, множество респираторные вирусы. Особенность их всех в том, что они в структуре белковой оболочки есть белки, которые могут проникать через стенку человеческой клетки. После этого в клетку попадает спираль нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), начинает развиваться, пользуясь ресурсами клетки человека. То есть, вирус, опасный для человека не опасен для других млекопитающих, насекомых или пресмыкающихся, но прицельно бьет именно по человеческой популяции.Из многих десятков исследованных вирусов лишь единицы могут взаимодействовать с человеческим белком. А значит именно они имеют ключа для проникновения в клетки человека.Ранее ученые полагали, что под подозрением короновирусы летучих мышей, или ящериц-панголинов, или некоторых пресмыкающихся. Но у них так и нашли со 100% достоверностью того коронавируса, что косит сейчас Италию, Испанию, францию и США. А в пресмыкающихся коронавирусы вообще не живут. То есть в природе не нашли резервуара, где мог бы жить коронавирус, как это было с "птичьим гриппом" и "свиным".Международный журнала "Nature" известен в научной среде как источник, которому доверяют ученые. 9 ноября 2015 года авторитетное издание опубликовало результаты исследований группа 12 авторов, 8 из которых - ученый США. Этот творческий коллектив работал к Университете Северной Каролины. И в 2014 году они смогли скрестить человеческий SARS c короновирусом китайской летучей мыши Методы генной инженерии позволили американцам внедрить в белковую оболочку полученного фрагменты белка, которые позволили созданному химерному вирусу проникать в клетки человека. Ученые в лаборатория Северной Каролины добросовестно испытали свой вирус на фрагментах человеческого белка, а затем и на культуре клеток человека. Они брали клетки эпителия миндалин человека, культивировали их, затем заражали химерным вирусом. В результате убедительно показали, что химерный вирус успешно внедрялся в клетки миндалин человека и размножался там. Уже тогда в 2014 году авторы признали, что их химерный вирус потенциально опасен. Они особенно подчеркивали, что скрупулезно соблюдали технику безопасности и соблюдали требования нормативных документов США. А власти США выдавали им все необходимые разрешения.Теперь нам известно, что коронавирус уже убивает. К моменту написания этой статьи официально признано заражение более 1 миллиона 200 тысяч человек и гибель более 65 тысяч.Если внимательно прочитать прессу, то о появлении новой опасной инфекции заговорили еще 5 августа 2019 года. Так в NY Times рассказали о закрытии военной биологической лаборатории в США из-за "угрозы безопасности". А 31 августа 2019 года та же газета рассказала о развитии странной эпидемии неизвестной болезни легких в США. Тогда рассказали о 215 зараженных. 11 сентября 2019 года говорят уже о 500 случаях в 30 штатах США. В пяти штатах регистрируют первые смерти. Возраст умерших от 30 лет и старше. Тогда Дональд Трамп, с подачи Центра по контролю заболеваний CDC (Centers for Disease Controland Prevention) вводит ограничения продажи вейпов. В США предположили, что в них проблема. Но уже скоро выяснилось, что болеют даже те, кто никогда и ничего не курил.5 октября 2019 года в китайский Ухань приезжают 200 американцев. Там с 18 по 27 октября проходят World Military Games. Кроме того, там же оказались еще 10 тысяч военных и полицейских со всего мира. И именно в Ухане 17 ноября 2019 года регистрируют первого официального больного новым вирусом, который станет известен как Covid-19.Какие мутации приобрел вирус за время его блуждания по миру сказать сложно. Но теперь, к 5 марта 2020, именно США оказались на первом месте по распространению и смертности от вируса. На момент написания статьи это 311 тысяч заболевших и 8,5 тысяч погибших.В Удмуртии пока только пять случаев заболевания. При этом трое уже выписаны из Республиканской инфекционной больницы, двое борются с болезнью. Их жизни ничего не угрожает. Но добиться такого результата удается разрушительным для экономики способом. Фактически население находится на самоизоляции и не контактирует с вероятными носителями заболевания. А это значит, что встают заводы, не работает торговля, множество людей теряют заработок, бизнесмены оказываются на грани разорения. Власти ищут возможности, как и каким предприятиям обеспечить работу в этих условиях.Но после введения в России карантинных мер, стало ясно, что даже малейшее послабление приводит к резкому росту заболеваемости. Так, многие москвичи, да и жители других крупных городов решили, что теплые выходные 28 и 29 марта лучше провести компанией за пивом и шашлыками. И уже через четыре дня, в четверг 2 марта, Москва и Московская область получили рекордную вспышку заболеваемости - порядка 400 новых случаев коронавируса. И, как следствие, к 5 марта 2020, такой же резкий рост смертности - в России уже 45 умерших от осложнений нового вирусного заболевания.

Теги футбол Ижевск технологии СКП дети видео Можга звезда спортсмен прокуратура суд преступление терроризм Глазов Балезино природа ЖКХ безопасность наркотики ГИБДД семья туризм промышленность погода транспорт Новый год/Рождество рейтинг МЧС Малая Пурга Ижавто самолет Украина лес торговля убийство Дмитрий Медведев Александр Волков Интернет музыка мода банк ДТП бизнес Игра ветеран религия траур пожар правительство оружие МВД Госсовет УР вода ИжГТУ финансы США Москва творчество молодежь розыск депутат долг штраф зоопарк фестиваль праздник образование здоровье школа Голливуд СМИ свадьба инвалид Удмуртия занятость Сарапул выставка хоккей Воткинск алкоголь конкурс дороги ремонт строительство Завьялово Ува пристав животные выборы армия полиция пенсия Россия медицина кино бюджет физкультура ГЖД телевидение Владимир Путин