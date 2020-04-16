В Сербии заподозрили, что США на Украине готовит биологическую войну

Опубликована: Сегодня 18:13

Сайт "Политнавигатор"
Сербы полагают, что одним из источников коронавирусной опасности могут стать лаборатории правительства США, находящиеся на Украине. Вопрос о существовании американских лабораторий в Восточной Европе подняли сербские активисты на сайте сербской диаспоры.

В материале напоминается, что «сотрудничество Украины и США по этой очень деликатной теме было начато в 2005 году», когда у власти в Киеве были Виктор Ющенко. Тогда в самых разных городах Украины появились 13 лабораторий. Авторы статьи отмечают, что «почти в каждом из таких регионов наблюдались экстраординарные ситуации, связанные с заражением людей совершенно нетрадиционными для Украины болезнями.

В 2010 году, после прихода к власти на Украине Виктора Януковича и его команды, представители власти несколько раз пытались осуществить проверку данных лабораторий на соблюдение ими законодательства Украины, однако, как сейчас сообщают чиновники, имевшие к этому непосредственное отношение, реализовать это им не удалось». Американцы смогли добиться фактически экстерриториального статуса для своих ученых и не позволили проверить свои исследовательские центры.

«В 2013 году заканчивался срок действовавшего соглашения между министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США, однако выпроводить заокеанских партнеров из Украины банально не хватило времени.

С приходом к власти Петра Порошенко проблемы, которые намечались у американских партнеров, самоликвидировались, были подписаны новые соглашения, и до нынешнего времени главный оператор этого проекта – компания Blac&Veatch Special Projects Corp. – продолжает беспрепятственно работать на Украине». То есть лаборатории продолжают действовать и никто не знает, что там происходит. Как сообщал «ПолитНавигатор», граждане Украины сейчас собирают подписи под электронным обращением к президенту Украины с требованием разобраться с лабораториями. Но тот совсем не обязан обращать на эту проблему внимание.

«На данный момент нет повода «сгущать краски» и выдвигать гипотезы относительно связи между коронавирусом COVID-2019 и деятельности биолабораторий на Украине. Но, в тоже время в условиях эпидемии кажется наиболее уместным выяснить истинные цели и задачи американских партнеров, которые по внутренним законам США не могут вести биоразработки по целому ряду направлений, в то время, как, видимо, на Украине, это им не запрещено» - говорится в материале с сербского сайта.


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