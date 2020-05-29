Следствие по убийствам на Майдане в Киеве контролируют организаторы переворота на Украине

Опубликована: 11 Мая 2020 г. 18:17



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На Украине активизировались люди, которые, возможно и стали главными виновниками кровопролития на Майдане и, как следствие, развязавшие гражданской войны на Украине.В эти дни на американском телевидении неоднократно, с повторами, показали фильм экс-советника Дональда Трампа, и сейчас спикера Министерства здравоохранения США Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства". В России этот фильм откровением ни для кого не стал бы и пять лет назад. Но для Украины, ставшей разменной монетой в предвыборной гонке в США, очередные откровения из-за океана стали еще одной пощечиной "Майдана гидности". Фактически в фильме говорится о том, что демократы спровоцировали массовые убийства, а потом и войну на Украине. И помогали им местные кадры.Ранее и на самой Украине Иван Бубенчик, Владимир и Зиновий Парасюки, открыто признавали, что расстреливали правоохранителей на Майдане в 2014 году. Сергей Пашинский, который возил оружие и вывозил снайперов с Майдана ответственности так и не понес, как он не понес ответственности за стрельбу по людям. Более того, их причастность к организации и осуществлению расстрелов надлежащим образом не расследуется.Ранее блогер Анатолий Шарий опубликовал видеозапись допроса в Генпрокуратуре 24 января 2018 года Дмитрия Липового, который признался, что дал оружия для стрельбы в силовиков на Евромайдане 20 февраля. "Утром 20 февраля 2014 я увидел, как на балконе здания консерватории появились какие-то люди с оружием и вели активные действия в адрес сотрудников милиции. Одно было охотничье ружье. А второе - воздушка. Они стреляли в работников милиции. Имея с собой оружие, которое превосходит то, что было у этих людей, я решил предложить свою помощь", - рассказал следователю допрашиваемый.

Липовой сказал, что дал этим людям свой карабин для стрельбы. При этом из его карабина стрелял Иван Бубенчик (активист Майдана, который ранее признавался в убийствах правоохранителей). Также вел стрельбу и отец экс-нардепа Владимира Парасюка Зиновий Парасюк.

Владимир Парасюк в свою очередь рассказал в авторской программе Дмитрия Гордона, что за убийства на Майдане ему грозила тюрьма еще при Порошенко. Но тогда заступился экс-генпрокрора Юрия Луценко, заявил Парасюк: "Знаете, почему Порошенко меня не посадил просто за Майдан? Потому что они же тоже версию рассматривали, что я там убийца, который ходил с автоматом и расстреливал всех направо и налево. Потому что - а куда это вставить? Ну хорошо, он там побеждал на Майдане. А тогда кто ты такой, Порошенко? Вот чувак там стрелял, а ты кто тогда такой? Да, значит, Майдан победил не благодаря тебе, а благодаря этим ребятам, которые не побоялись пойти на какие-то такие меры, за которые могут понести определенную ответственность? Понимаете?"

Издание "Страна.UA" пишет , что Порошенко и Луценко незаконно управляют группой прокуроров в Офисе Генпрокурора Украины, чтобы снять ответственность за расстрелы на Майдане с себя, своих западных кураторов и непосредственных исполнителей. Эти прокуроры за деньги прячут собранную следователями информацию о событиях февраля 2014 года. Иногда материалы дел по расстрелам протестующих на Майдане просто подделывают. Названы и фамилии тех, кто по приказу Луценко совершает должностные преступления: Алексей Донской, Денис Иванов, Янис Симонов, Александр Деркач, Андрей Нескородяный и другие.Владимир Парасюк так рассказал об их деятельности: "Луценко набирал и говорил: "Я вам там всем не знаю, что сделаю. Быстро спрятали эти папки - и пусть лежат". Потому что вы себе представляете, как во времена Порошенко объявляют подозрение майдановцу за то, что он противостоял "Беркуту"? Это равносильно самоубийству, просто взять и самого себя застрелить", - рассказал Парасюк.

То есть, Парасюк дал признательные показания. Он признал, что вел огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года. Стреляли они из одного оружия. И Парасюка всегда спасал экс-генпрокурор Луценко и его прокуроры.

Сейчас эти же прокуроры осуществляют надзор за расследованием дел Майдана Государственным бюро расследований. Они были туда переведены из ГПУ под давлением на руководство страны и парламент со стороны общественных организаций, которых в России назвали бы "иноагенты", то есть существующих на средства зарубежных фондов. Это например, ГО "Адвокатская совещательная группа", финансируемой фондом Джорджа Сороса "Возрождение".Есть основания полагать, что в "благодарность" за финансовую поддержку эта группа прокуроров не только раскрывает ГО "Адвокатская совещательная группа" материалы, составляющие тайну следствия, но и фактически координирует с ними различные направления так называемого "расследования". То есть люди под контролем преступников, вероятно виновных в убийствах на Майдане, осуществляют надзор за следствием по делам Майдана. Это значит, что ни о каком объективном расследовании речь идти не может.