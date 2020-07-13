Построенные на руинах СССР биолаборатории США представляют угрозу России

Опубликована: 3 Июля 2020 г. 17:12





Пандемия коронавируса сделала актуальным вопрос о его происхождении. Конспирологи традиционно рассказывают об ученых-злодеях, которые разработали эту заразу. И если до не давних пор от таких историй можно было отмахиваться, то с некоторых пор серьезные политики предпочитают разобраться в вопросе. Ибо сам коронавирус возник в китайском Ухане, где как раз находится военная биолаборатория.



Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОДКБ 26 мая 2020 года поднял вопрос работы американских биологических лабораторий, появившихся в непосредственной близости от граници России. Дословно Лавров сказал: «Соединенные Штаты осуществляют военно-биологическую деятельность по всему миру, в том числе вокруг наших границ».Еще больше подозрений вызывают истории типа учений или исследований на случай глобальной эпидемии. Например, «Событие 201» (англ. Event 201). Так в декабре 2019 года журнал Forbes сообщил, что в октябре 2019 года в Университете Джона Хопкинса моделировали всемирную эпидемию легочного вируса с массой смертельных случаев и тяжелым экономическим и политическим кризисом по всей стране.

И ровно в декабре 2019 в Ухане официально признали начало эпидемии. При этом об увеличении заболеваемости и смертности начали подозревать еще раньше. То есть Университет Джона Хопкинса или спрогнозировал вероятность такого сценария, или четко знал о возможности развития коронавирусной инфекции. Все это не могло не вызвать подозрения в искусственном создании вируса. Но гораздо хуже - это подозрения в осознанном умышленном применении вируса как биологического оружия.

Военно-биологическая программа США распространила свои щупальца и на постсоветские республики. 22 апреля сайте посольства США на Украине открыто сообщил что в бывших советских республиках уже находятся биолаборатории американского Министерства обороны. При этом Пентагон декларирует мирные исследования и разработку вакцин, но ни один представитель общественности или журналист не смог получить исчерпывающих ответов на возникающие вопросы. Вот только теперь, опасность «исследований» военных вирусологов США перестала казаться обычным научным любопытством.

История военных биолабораторий уходит корнями в 1990-е. Тогда возникла «программа Нанна-Лугара». Сенаторы Сэм Нанн и демократ Ричард Лугар предложили «Совместное уменьшение угрозы» (английская аббревиатура – CTR). США предложили благое дело - помочь уничтожить оружие массового поражения странам, которым оно и не нужно. Это касалось ракет и ядерных зарядов, касалось и химического, биологического и бактериологического оружия.

Одним из способов внедрения программы Нанна-Лугара стало "сотрудничество с целью защиты от попадания имеющихся видов оружия массового поражения в третьи руки". То есть американцы получали контроль над такими арсеналами и производственными и исследовательскими мощностями. Программа Нанна-Лугара охватила Украину, Грузию, Таджикистан, Армению, Азербайджан, Молдавию и Казахстан.

При любителе галстуков Михаиле Саакашвили в Грузии в 2011 году был открыт Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Это в 17 километрах от Тбилиси. Там исследуют опасные биоагенты, например сибирскую язву и туляремию и вирусы - конго-крымскую лихорадку. Руководят всем американцы с дипломатическими паспортами из Соединения медицинских исследований Пентагона, в котором работают как грузинские, так и американские специалисты.

В сентябре 2018-го бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе представил документы, о смерти десятков человек, проходивших лечение в центре Лугара. Работали там по заказу Пентагона три частных американских фирмы – CH2M Hill, Battelle и Metabiota.

Гиоргадзе обратил внимание на высокий уровень бактериологической защиты лаборатории. По его словам, у центра есть «оборудование для распыления вредных веществ и боеприпасами с биологически активным материалом». Зачем оно этой «санэпидемстанции»?

Но самое важное: после открытия лаборатории в соседних с Грузией Абхазии и Краснодарском крае РФ стали фиксировать присутствие нетипичных насекомых и вспышки конго-крымской лихорадки.

В Армении 12 таких лабораторий. Москва и Ереван готовят договор о сотрудничестве в сфере биологических исследований. По нему возможно открытие доступа российским экспертам к действующим в Армении лабораториям США. Премьер-министр Никол Пашинян говорит о прямом и откровенном, без «тёмных углов», обсуждении актуальных вопросов, в том числе о биолабораториях Пентагона, с президентом России Владимиром Путиным.

На Украине насчитали 25 биолабораторий. Их появление датируется 2005 года, когда после т.н. «оранжевой революции» и прихода к власти Виктора Ющенко Пентагон и Минздрав Украины договорились передавать США информацию об опасных патогенах. Американские сотрудники «Научно-технологического центра в Украине» (НТЦУ), которые занимаются этой работой, тоже получили дипломатический иммунитет. И вот, в 2011, 2014 и 2017 году на Украине обнаруживали вспышки холеры и гепатита А неизвестного происхождения. Резко выросла заболеваемость корью.

В Азербайджане с 2013 году действует американская референс-лаборатория. Там исследуют патогенные микроорганизмы у человека и животных.

В Казахстане в 2016 году открыта Центральная референс-лаборатория на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени М.Айкимбаева. Работы ведутся по программе «One Health». Там изучают связь здоровья животных, иммунитета человека и окружающей среды.

В Узбекистане 10 лабораторий. С 2007 года американцы работают на ранее секретных химобъектах в Узбекистане. Более того, с 2002 года на острове Возрождения в Аральском море в рамках программы США «Совместное снижение угроз» уничтожали споры сибирской язвы, которые могли остаться после разрушения СССР. Кроме того там уничтожают чуму, туляремию и бруцеллез.

Сеть лабораторий создана и в Таджикистане. Основные базы – Душанбе, Согдийская и Хатлонская области.

То есть, все эти лаборатории совсем рядом, на границах России и могут быть использованы против нашей страны. Часть из них прямо конфликтуют с Россией. Это Украина и Грузия. При этом Узбекистан, Таджикистан, Казахстан поставляют в Россию мигрантов. Кроме того, Казахстан американцы могут использовать для ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае.



В Армении размещен крупный российский военный контингент.

Руслан Темирбулатов, возглавлявший полномочное представительство Татарстана в Казахстане выделяет три сценария биологической угрозы, представляющей опасность России и партнёрам по ОДКБ:" Сценарий №1. Эпидемиологическая атака. То есть вброс с территории одного из соседних государств опасного вируса на территорию России. Сценарий № 2. Организация масштабной эпидемии на территории одного из соседних государств с последующим обвинением в этом России.Сценарий № 3. Возможная техногенная катастрофа в местах разработки биологического оружия".

Главную опасность американских лабораторий таится в искусственном выведении болезнетворных микроорганизмов, нацеленных на поражение конкретного генотипа. Например, животного мира, иди человеческого этноса или населения территории.

Таким образом, честь все основания полагать, военно-биологическая программа Пентагона угрожает России. Это значит что необходимо принять меры по запрету работы военных биологов третьих стран на территории государств-участников ОДКБ. И союзниками тут могут стать Китай и Иран, которые уже много лет сталкиваются один на один с гегемонистской политикой Соединенных Штатов.