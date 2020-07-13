Глава района Владимир Корепанов наносит ущерб Удмуртии на миллионы рублей

Опубликована: 10 Июля 2020 г. 18:51





Стало известно, что Глава МО «Красногорский район» Владимир Корепанов нарушал закон при исполнении Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики.

Этой программой на 2020 г. предусмотрено, что в селе Красногорское ООО «Престиж» должно построить Физкультурно-оздоровительный комплекс. Для стройки «Престижу» потребовался песок. И Корепанов дал разрешение на добычу, погрузку и вывоз этого материала. Только место было выбрано странно. На территории муниципального образования «Агрикольское». Это особо охраняемая природная территория регионального значения – государственный природный комплексный заказник «Салинский».

Права управлять полезными ископаемыми на этих землях у Корепанова не было. Но ущерб от такой добычи уже подсчитан и достиг 24 млн рублей. 3 июня 2020 в отношении Владимира Корепанова Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 286 и по статье 262 УК России.

Следствие уверено, что Корепанов знал, что песчаный карьер входит в границы Салинского заказника. Еще в 2018 году в земли заказника отказывались переводить в земли промышленности. Так указано в распоряжении Ярослава Семенова, председателя правительства Удмуртской республики. Поговаривают, что и работники администрации района говорили об этом неоднократно и публично, на совещаниях и планерках.

Сейчас ООО «Престиж» и его директор В.В. Аникина пытаются скрыть следы карьера, разравнивают его бульдозером. Делается это с ведома Корепанова. Но и это тоже уголовное преступление по статье 262 УК России «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

Продолжить стройку Корепанов и Аникин договорились с помощью добычи грунта вблизи деревень Тараканово и Старые Зятцы. Но и тут не пошли по законному пути – самосвалы работают без разрешения. Они разбили сельские дороги Красногорского района. На это жалуются местные жители.

Владимир Корепанов при этом прикрывает беззаконие благой целью. Объекты строятся к республиканским летним сельским спортивным играм. Выглядит так, что местный чиновник разрывается на части, чтобы выполнить распоряжение властей республики. Но за ним есть и другие проступки, которые совсем уж странно было бы сваливать на правительство Удмуртии.

Так, Корепанов незаконно премирует подчиненных. Из-за такого самоуправства уже оказалась под следствием бывшая главный бухгалтер администрации района. Она уже дала много показаний и готова еще больше рассказать про самоуправства в администрации вообще и лично Корепанова.

Корепанов приватизировал муниципальную жилплощадь. Там в деревне Агриколь и проживает сейчас. Ранее большинство местных депутатов были против, но просто побоялись. Дело в том, что большинство из них работает в муниципальных органах и предприятиях, в школах и детских садах. И Корепанова вполне мог начать войну с ними – штрафовать, увольнять, начинать разного рода разбирательства. Однако в частных разговорах они не скрывают, что дадут показания после того, как Корепанова снимут с должности. Между тем, у Корепанова есть еще один приватизированный дом - в Шарканском районе, где он был замглавы администрации районной администрации. То есть он в нарушение закона дважды приватизировал муниципальное жилье.

Корепанов лоббирует интересы ООО «Энергия», которое задолжало многие миллионы газовикам. Однако предприятие при этом отчитывается о хорошей собираемости платежей со своих клиентов. Куда же деваются деньги? Какова роль Владимира Корепанова в этих чудесах? К тому же предприятие «Энергия» практически постоянно выигрывает конкурсы на ремонт сетей в районе. Даже когда это не выгодно районному бюджету. При этом действующее в районе МУП «Жилищно-коммунальный сервис» ликвидируется. Делается это при содействии Корепанова, а все имущество МУПа переводится в ООО «Энергия» на льготном основании. Очень дорого обходятся услуги Владимира Корепанова местному бюджету и, в перспективе, местным жителям.

Друг Владимира Корепанова, директора муниципального колхоза ООО«Качкашурское», Бабинцев В.И. Бабинцев устраивает для Корепанова и его приближенных пиры и организует иные развлечения. Похоже, что в сентябре 2020 г. Корепанов и Бабинцев собираются поменяться местами, чтобы продолжить грабить район через муниципальный колхоз «Качкашурское».

Сейчас Владимир Корепанов почуял чем пахнут его деяния. Он вознамерился обжаловать постановление Правительства УР о Салинском государственном заказнике. Чтобы уйти от ответственности, ушлому чиновнику нужно, чтобы было признано неверное определение его границ. Это позволит избежать возмещения 24 миллионов ущерба от разрушения ландшафта в заказнике. Кроме того, он пытается переложить ответственность на подчиненных. По его словам, его ввели в заблуждение. Наврали про участок, где возник карьер.

Очевидно, что если ему удастся это доказать, то вина снова ляжет на подчиненных, как это было с главбухом. Сейчас вопрос стоит просто: дадут ли показания против Корепанова те, кого он всегда готов подставить, чтобы обелить себя и снять с себя подозрения – его подчиненные?

Между тем, ловкость рук главы Красногорского района привлекло внимание не только полиции и Следкома России. В 2019 Корепанов привлекался сотрудниками ФСБ России к административной ответственности за нарушение порядка выезда секретоносителя за границу. То есть высокопоставленный чиновник позволил вероятному объекту разработки западных спецслужб посетить другую страну, где тот мог оказаться в ситуации вербовки или шантажа. Тогда Корепанову удалось избежать уголовного дела. Удастся ли и на этот раз этому скользкому типу уйти от ответственности? Это покажут уже ближайшие месяцы.

