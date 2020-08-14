В Ижевске как манны небесной ждут инвестора для ремонта заброшенной набережной

Опубликована: 12 Августа 2020 г. 17:36



Фото: Вячеслав Бухаров, источник - Википедия. Фото: Вячеслав Бухаров, источник - Википедия.

Реконструкцию заброшенной части набережной пруда столицы Удмуртии планируют начать после завершения работ на Центральной площади и ведущей от нее к улице Горького эспланады. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам"инвестор завершает проектно-сметную документацию по самому спуску". Однако уже в следующей фразе глава Ижевска противоречит себе: "Корпорация развития Удмуртии на сегодняшний день реализует проект по поиску инвестора для того, чтобы можно было реализовать сам проект реконструкции набережной".

Напомним, масштабная реконструкция набережной на участке от эспланады до проезда Дерябина завершилась к 250-летию Ижевска, в 2010 году. С тех пор на этом участке появилась лодочная станция, начато строительство ресторана и реконструкция бывшего здания Индустриального техникума. Следующий этап реконструкции предусматривает продолжение работ в сторону парка им. Кирова. Сейчас участок от забора новой набережной до улицы Береговой находится в крайне запущенном состоянии. Интересно, что в марте 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял о наличии потенциального инвестора для продолжения реконструкции набережной. В июле он заявил, что на реализацию этого проекта потребуется порядка 1,2 млрд руб. Однако уже в 2019 году Олег Бекмеметьев сообщил депутатам Гордумы, что еще только предстоит приступить к разработке концепции продолжения реконструкции набережной.

Теперь никто не называет никаких сроков. Планируется, что работы растянутся на несколько лет.



