По его словам"инвестор завершает проектно-сметную документацию по самому спуску". Однако уже в следующей фразе глава Ижевска противоречит себе: "Корпорация развития Удмуртии на сегодняшний день реализует проект по поиску инвестора для того, чтобы можно было реализовать сам проект реконструкции набережной".
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В Ижевске как манны небесной ждут инвестора для ремонта заброшенной набережной
Опубликована: 12 Августа 2020 г. 17:36
Реконструкцию заброшенной части набережной пруда столицы Удмуртии планируют начать после завершения работ на Центральной площади и ведущей от нее к улице Горького эспланады. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
Напомним, масштабная реконструкция набережной на участке от эспланады до проезда Дерябина завершилась к 250-летию Ижевска, в 2010 году. С тех пор на этом участке появилась лодочная станция, начато строительство ресторана и реконструкция бывшего здания Индустриального техникума. Следующий этап реконструкции предусматривает продолжение работ в сторону парка им. Кирова. Сейчас участок от забора новой набережной до улицы Береговой находится в крайне запущенном состоянии.
Интересно, что в марте 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял о наличии потенциального инвестора для продолжения реконструкции набережной. В июле он заявил, что на реализацию этого проекта потребуется порядка 1,2 млрд руб. Однако уже в 2019 году Олег Бекмеметьев сообщил депутатам Гордумы, что еще только предстоит приступить к разработке концепции продолжения реконструкции набережной.
Теперь никто не называет никаких сроков. Планируется, что работы растянутся на несколько лет.