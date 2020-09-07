Курага из Удмуртии станет доступна в Китае

Опубликована: 17 Августа 2020 г. 17:45



Сайт: pixabay.com Сайт: pixabay.com

Компания из Удмуртии «ПК Гранола» отправит в Китай свои смеси сухофруктов. В дегустационно-демонстрационном павильоне Российского экспортного центра в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» вероятные будущие покупатели из Китая смогут узнать продукты удмуртской компании.

Всего Российский экспортный центр отобрал 9 компаний, которые отправят свои продукты в Китай, ОАЭ и Вьетнаме. Кроме «ПК Гранола», это «Конти-Рус», российская винодельня «Имение «Сикоры», Компания «Май» («Майский» чай), производитель круп и зерновых хлопьев «Макфа», производитель и поставщик мяса «Мираторг», производитель алкогольной продукции Группа «Ладога», Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «НРКК Санта Мария».

Ранее компания запустила продажи своих сухофруктов на маркетплейсы Wildberries и AliExpress и собирается начать торговать на eBay.

Ранее, как сообщает ИА "Сусанин" в Удмуртии решили запустить программу по развитию розничных продаж через eBay, всемирную торговую площадку.