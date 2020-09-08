Биологическая война: 5000 долларов платят американцы за летучих мышей на границе России с Грузией

Опубликована: 17 Августа 2020 г. 18:03



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В Южной Осетии заявили о задержании гражданина Грузии Хвичи Мгебришвили. Он не стал отпираться, поскольку в своих действиях преступления не видел - он намеревался раздобыть в селах Арцеу и Гром Цхинвальского района прилегающих к границе Южной Осетии с Грузией «коконы летучих мышей».

По его словам, этих летучих мышей почему-то, с началом коронавирусной пандемии, очень захотели купить американцы за 5 или за 10 тысяч долларов США за штуку. Покупают их вроде бы для лаборатории Лугара, полагают представители местного КГБ. Подозреваемый говорит лишь о посредниках.



Вместе с тем, в лаборатории Пентагона, построеной про программе сенатора Лугара не скрывают, что делают опыты на рукокрылыми еще с 2012 года. Тогда их начали отлавливать в грузинском регионе Шида Картли, на границе с Южной Осетией. "Вместе с тем усиленный интерес к популяции югоосетинских летучих мышей, начиная с 2012 года, проявляет т.н. "Центр общественного здоровья им. Р.Лугара". Согласно открытым данным в 2012, 2014 и 2018 годах сотрудники лаборатории в рамках проектов, финансируемых Агентством по уменьшению оборонной угрозы министерства обороны США (DTRA) и американским Центром по контролю заболеваний (CDC), осуществляли систематический отлов рукокрылых в грузинском регионе Шида Картли, граничащем с Южной Осетией", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое приводит Информационное агентство "Спутник".

Хвиче грозит уголовное наказание в виде лишения свободы связанное с добычей и незаконным перемещением за пределы республики, занесенную в Красную Книгу. Об этом сообщает пресс-служба КГБ республики.

Центр Лугара в Грузии стал известен после сообщения бывшего начальника Госбезопасности Грузии Игоря ГЕОРГАДЗЕ , что бактериологическая лаборатория Лугара регулярно проводит над людьми биологические эксперименты, в ходе которых уже умерло 73 человека. Он представил документы, что в декабре 2015 года после лечения гепатита С в лаборатории умерли 30 человек, в апреле и августе 2016-го погибли, соответственно, еще 30 и 13 человек. В графе о причинах их смерти под нажимом американцев указано «неизвестно». При этом в отчетах не указаны имена жертв, только присвоенные номера с датами рождения и половой принадлежностью.

Подобные эксперименты не регулируются в рамках международных обязательств Вашингтона о запрещении биологического и токсинного оружия, поскольку не проводятся на территории США.

Финансирование этой деятельности в период с 2017 по 2019 годы составило около 1 млрд долларов, причем только в 2019 году в соответствии с бюджетным запросом администрации США на реализацию научно-исследовательских и военно-технических проектов было выделено более 197 млн долларов.

Скандально известный Центр Лугара в Грузии является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы Соединенных Штатов на территории бывшего Союза. Военное ведомство Соединенных Штатов системно изучает влияние новых и мутировавших вирусов в каждом конкретном регионе: Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Молдове, Украине.Развитие военно-биологических лабораторий США продолжается и где может появиться очередная «мирная» биолаборатория мы можем только предполагать. Так, можно быть уверенным, что такое возможно в Белоруссии после смены власти патриотически настроенного президента на любого другого, настроенного на сотрудничество с НАТО и США.