Госдолг Удмуртии снова вырос и достиг 52 миллионов рублей

Опубликована: 19 Августа 2020 г. 19:00

Сайт: pixabay.com
Госдолг Удмуртии вырос более чем на 2 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Минфина Удмуртской Республики. На 1 августа сумма составила 52 042,6 млн рублей, из которых более 25,1 млрд рублей составляют кредиты из федерального бюджета, 19,5 млрд рублей – займы от кредитных организаций и 7,3 млрд рублей – обязательства по ценным бумагам. 

В июле Удмуртия привлекла кредиты на сумму 5 млрд рублей по ставке 6,46% годовых. 2,9 млрд рублей были направлены на досрочное погашение коммерческих кредитов по ставкам 7-7,16% годовых. Благодаря этому экономия бюджетных средств составит 16,8 млн рублей в год. Оставшаяся часть направлена на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий коронавируса, пишет информационное агентство Сусанин. 

Напомним, в июле госдолг региона составлял 49,9 млрд рублей. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что Удмуртия попросила у правительства России увеличить госдолг и направить эти деньги на развитие. В августе республика взяла несколько кредитных линий на 10,7 млрд рублей, 5 линий по 1 млрд рублей и еще 5 кредитов с лимитом в 2,5 млрд рублей


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