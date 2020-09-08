Альберт Разин стал знаменем национал-экстремистов всех мастей

Опубликована: 27 Августа 2020 г. 16:26



Фото: Вконтакте Фото: Вконтакте

Главный удмуртский жрец Николай Михайлов собирает деньги для памятника Альберту Разину. 10 сентября 2019 года тот, будучи прежним главным жрецом, публично покончил с собой у входа в Государственный совет Удмуртии пред началом очередной сессии.

Разин выступал с критикой национальной политики России и требовал сохранить удмуртский язык. Правда, методы которые он предлагал, не получили поддержки среди удмуртской общественности. Лишь несколько экстремистов готовы поддержать предложения о жестком принудительном насаждении удмуртского языка в официальном документообороте, образовании и общении с госорганами. Так же никто не хочет оказаться закрытым от тлетворного влияния внешнего мира внутри замкнутых национально-культурных общин.

Но именно экстремизм Разина привлек внимание соседних националистов - татарских. Из самоубийцы там лепят мученика. Так, в день гибели Разина официальный рупор этнократов казанская интернет-газета «Бизнес-Онлайн» посвятила шаману помпезную и фальшиво-пафосную статью- некролог . Казалось бы, какое дело татарской газете до случая в Удмуртии, никак не относящегося к небольшой общине татар региона? Самое ценное в этой статье — лента комментариев, где татарские националисты на все лады прославляют самоубийцу как отважного героя и борца за права национальных языков.Косвенно связи удмуртских экстремистов с татарскими националистами выявило и интервью РИА “SM-News” Николая Михайлова. Так, собирая деньги, неизвестно кем и каким образом назначенный на свою должность главный жрец удмуртов сообщает, что уже имеет готовые проекты. И готовят их якобы на добровольных началах в Татарстане: “Работают в Казани. Есть уже не один проект. Сейчас им важно уже привязать его к месту. И в Чувашии работают ребята над проектом. Сейчас многое зависит от нас. Где он будет стоять? Или на площади, в парке или в лесу? Это тоже важно”.

Муса Ибрагимбеков в своей статье на "Евразия Дейли" сообщает, что при всем этом 400 школ с углубленным изучением удмуртского языка и культуры, открытых республиканским Минобразом по просьбе национал-активистов, стоят полупустые.

По мнению журналиста, удмуртские национал-активисты вроде Разина ставят политические задачи выше образовательных и культурных. Они хотят оторвать удмуртов от исторической России в пользу некой мифической «Великой Финно-Угрии» в границах от Венгрии до Урала. Старшими братьями тут выступать Эстония, Венгрия и Финляндия и их спецслужбы, от части глубоко зависимые от . Тоже самое происходит и с татарами и иными тюркскими народами, когда им подсовывают пустышки вроде легендарной "Тартарии" или "Великого Турана", которые продвигают турецкие националисты и местные пантюркисты.

Национальное прожектерство - типичный случай нации как воображаемого сообщества, описанный британским социологом Бенедиктом Андерсоном, считает Муса Ибрагимбеков. К реальным социально-культурным потребностям современных удмуртов (сохранение традиционного уклада, ремесел, языка, многодетной крепкой семьи и т. д.) данная этнофутурология не имеет никакого отношения. Как и придуманное современными псевдо-историками Украины происхождение украинцев от Шумеров, которые выкопали Черное море.







