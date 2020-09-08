Работающие на Польшу белорусские ренегаты разжигают на родине беспорядки

Опубликована: 2 Сентября 2020 г. 18:12

Сайт: "ЯПлакалъ"
Польша призвала ввести санкции против Беларуси. Начиная с 9 августа Варшавы рассказывает, что ради власти Александр Лукашенко готов "залить кровью улицы белорусских городов". Депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский назвал Россию помехой "белорусам самим справиться со строительством демократии".

Но очевидно, что не Россия, а именно Варшав вмешивается в дела своего соседа, раскачивает ситуацию и координирует протесты. Главные медиа-ресурсы, которые занимаются разжиганием гражданской войны в Беларуси - это Telegram-каналы сетки NEXTA. Начиналось все как и везде - на Украине, в Киргизии, в Сербии, в Египте. Точнее - еще до завершения голосования на президентских выборах в ночь с 9 на 10 августа. В Минске начались беспорядки.

Вот только спецслужбы Белоруссии смогли разрушить традиционный сценарий - поставить какой-нибудь палаточный лагерь и лидеров - на баррикады. Поэтому нет лидеров. В Литву отправили последнюю - Светлану Тихановскую. Никто не видит ни одного ни спикера, могущего возглавить "восставший (на самом деле, дезориентированный) народ". Организованные отряды боевиков разгромили в первые пару суток. Теперь у поляков и их наемников нет ни какого плана действий. 

Но не организованные протесты продолжаются. Слишком сильной оказалась травма, нанесенная неосторожными и даже грубыми действиями Лукашенко. Говорить о том, что против "батьки" действительно проголосовало больше половины белорусов, нет никаких веских оснований. Но чудовищные политические ошибки "Батьки" теперь приводят к тому, что граждане идут даже на неорганизованные акции, которые теперь проходят каждый день. Оседлать координацию этих мероприятий и пытаются польские наемники, сидящие под крылом спецслужб в Варшаве. 

Теперь социальные медиа распространяют "картинку", которую сложно интерпретировать как мирный политический процесс. Туда же заливают инструкции и рекомендации по противодействию ОМОНу - то есть фактически саботаж и диверсионная работа с территории Польши. И работа этих ресурсов не прекращается даже тогда, когда в Белоруссии "падает" Интернет. 5-8 сообщений в минуту - вот скорость обновления в Telegram-каналах сетки NEXTA. Их три: собственно NEXTA (650 тыс. подписчиков), NEXTA Live (его аудитория приближается к 1,5 млн), которые транслируют схожий контент и репостят друг друга. NEXTA это и английское "next", и белорусское "нехта" ("некто"). То есть "анонимное следующее поколение". 

Вот только польские спецслужбы считают нормальным подставлять авторов этих каналов. Каналом NEXTA руководит 22-летний Степан Путило, известный также под псевдонимами Степан Светлов и Степан NEXTA. Еще будучи школьником, он вел YouTube-канал с политизированным контентом. Потом он закончил Белорусский гуманитарный лицей им. Якуба Колоса, где учат на польские гранты. Потом переехал в Польшу учиться в Силезском университете. И сразу получил работу на спутниковом канале "БелСат", который вещает на Белоруссию. Он получает финансирование от МИД Польши и является давним партнером американской медиа-корпорации "Радио Свобода/Радио "Свободная Европа", которую прямо финансирует Конгресс США. 

В 2018 году создан NEXTA, канал в Telegram. В октябре 2019-го на нем размещен документальный фильм "Лукашенко. Уголовные материалы". На YouTube он собрал 3 млн просмотров. Как отмечет украинское издание "Страна.UA", картина, изобличающая "преступный характер режима", снята профессионально, и канал Путилы лишь распространял его.

Еще одним автором канала NEXTA 25-летний журналист Роман Протасевич. С февраля этого года он стал главным редактором. Активист антилукошенковского "Молодго фронта". Работал на "Еврорадио", которое спонсировали МИД Литвы и Польши, сотрудничал с РС/РСЕ.

И Протасевич, и Путило требуют ограничения использования русского языка, требуют декоммунизации Белоруссии по примеру Украины, а заодно, чтобы уже дважды не вставать, за легализацию в стране марихуаны.

Помимо Протасевича и Путило в проекте задействовано еще три штатных сотрудника, которых якобы кормит реклама. Вот так врет Роман Протасевич: "Никаких денег, грантов, финансирования третьих лиц и государств мы не получаем и не планируем". Каким инфантилом надо быть, чтобы в это поверить, не понятно. Но точно понятно, за каких идиотов держат поляки тех, кто в это верит. 

Как бы то ни было, есть все основания полагать, что "Батька" и белорусский КГБ, поймав работников охранной структуры из России в санатории "Беларусачка", искали "цэраристов" перед выборами совсем не там.


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