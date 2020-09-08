В Координационном совете белорусской оппозиции - строго русофобы и торговец нацистской символикой

Опубликована: 4 Сентября 2020 г. 14:57



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Координационный совет белорусской оппозиции создан при участии Светланы Тихановской, кандидата в президенты Белоруссии. Официально избирком Беларуси отдал ей второе места на выборах президента страны 9 августа. Но теперь Тихановская уехала в Литву и пытается оттуда организовывать протест.



Координационный совет призван обеспечить трансфер власти в республике посредством мирного диалога с представителями "проигравшего выборы" (как считает несколько оппозиционеров и 13 процентов их поддерживающих) Лукашенко. Координационный совет должен сформулировать и предъявить требования оппозиционной части белорусского общества к новой "народной власти".



Вот только Тихановская пригласила в совет строго националистов, придерживающиеся прозападных русофобских взглядов. Не нашлось других политиков для представления взглядов белорусов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко только взглянув на состав все понял правильно, все-таки в политике четвертый десятый лет. Разговаривать с экстремистами официальной власти не о чем. И расценил формирование Координационного совета оппозиции как "попытку захвата власти", пригрозив "принять адекватные меры".

Совет был сформирован совершенно непрозрачно, Тихановская со своим штабом плевали на демократические процедуры при формировании националистического органа по захвату власти. Фактически попасть туда могла любая шваль. Можно было просто заявиться, но дальше уже штаб Тихоновской по понятным только им одним критериям принимали в состав достойных. Забавно, но у Белоруссии уже был подобный опыт. В 1917 году в условиях безвластия и немецкой оккупации так формировались Рада Белорусской Народной Республики.

Впрочем, только взглянув на состав совета становятся ясны критерии, которыми руководствовались в штабе Тихановской. Ольга Ковалькова, доверенное лицо кандидатки в президентки, разместила в Facebook список его членов. Так и написала про претендентов: "сотни выдающихся людей, профессионалов, настоящих беларусов". И из 35 фамилий на первом месте писательница Светлана Алексиевич, удостоенная в 2015 году Нобелевской премии по литературе.

Ее посредственное произведение, скорее публицистика, получила восторженный прием у русофобов Нобелевского комитета. Ведь книга написана в том душном стиле, в котором принято было писать во времена "перестройки" о бедах и победах Советского Союза. Алексеевич и не скрывает своей ненависти к России русскому народу, вот ее слова:

"Человеческая жизнь для него (русского – прим. Народного политолога) ничего не стоит, и понятие о великости не в том, что человек должен жить хорошо, а в том, что государство должно быть большое и нашпигованное ракетами".

Еще один творец, художник, дизайнер и скульпторм Владимир Цеслер. В конце 1990-х заявил о себе проектом "12 из XX". Изобразил двенадцать выдающихся деятелей культуры прошлого века (Дали, Малевича, Маяковского, Пикассо) в виде разноцветных яиц, изготовленных из разнообразных материалов – от дерева до чугуна.Киносценарист Андрей Курейчик ("Любовь-морковь", "Служебный роман. Наше время", одна из "Елок"), музыкант Владимир Пугач, выступающий под ником J-MORS, и режиссер-документалист Юрий Хащеватский, творения которого, в т.ч. "Лоботомия" (2009, о войне 08.08.08 в Южной Осетии) и "Этот безумный, безумный, безумный "Русский мир" (2018, об истории взаимоотношений России с соседними странами и народами), пронизаны пещерной русофобией.

К числу более или менее известных в Белоруссии персон в составе Совета также можно отнести лидера незарегистрированной партии Белорусская Христианская Демократия Виталия Рымашевского, пытавшегося составить Лукашенко конкуренцию на выборах 2010 года (результат 1,1%). Его опыт участия в беспорядках печальный - его осудили еще в 2011 году на два года условно за организацию беспорядков.

Есть правозащитник, по традиции всех правозащитников, занимавшийся обналичкой денег иностранных спонсоров и получавший так незаконный доход. Руководителя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого тогда, в конце 2000-х, осудили за сокрытие доходов на пять лет колонии. Чтобы затянуть процесс он тогда потребовал вести процесс только на белорусском языке и, видимо, за это был признанн на Западе "узником совести".

Оппозиционные силы Белоруссии, имеющие давнюю историю борьбы с "режымом" также представляют член политсовета Объединенной гражданской платформы Александр Добровольский и глава движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Нашлось место в Совете активному и последовательному "свядомому" Павлу Белоусу – владельцу торговой сети Symbal.by, специализирующейся на реализации националистической символики – флагов БНР, значков с "пагоней", а также разнообразных "наклеек протеста". В общем - кому война, кома мать родна.

Вероятно, с учетом доминирующих на Западе актуальных трендов и в расчете на привлечение симпатий BLM в Совет включена представительница немногочисленной популяции афро-белорусов, активистка Молодежного Блока Алана Гебремариам, засветившаяся на митингах против интеграции с Россией.

Остальные члены Совета не столь известны широкой общественности, но представители гуманитарных профессий (экономисты, культурологи, политологи, педагоги, юристы, медики, журналисты и т.п.) и лица неопределенных занятий ("международный медиатор", активист кампании BY-COVID, независимый аналитик, представитель студенческого сообщества, бизнесмен) явно преобладают над людьми, представляющими реальный сектор белорусской экономики. При этом среди последних нет ни аграриев, ни рабочих.

Естественно, в Совет вошли и представители Объединенного штаба оппозиции – доверенные лица Тихановской Николай Козлов и Ольга Ковалькова. Интересы находящегося в СИЗО несостоявшегося единого кандидата от оппозиции Виктора Бабарико представляют глава его штаба Мария Колесникова и адвокат бизнесмена Максим Знак. При этом обращает на себя внимание отсутствие в Координационном совете представителей штаба еще одного не допущенного до выборов кандидата – Валерия Цепкало. Как полагают опрошенные Народным политологом эксперты, возможная причина состоит в том, что Цепкало пытается формировать собственную альтернативную структуру в лице "Фронта национального спасения" и вести сепаратные переговоры с Западом.

Всех членов Совета объединяет ярко выраженная ориентация на Запад, сочетающаяся с нелюбовью к России. Общая цель - расторжение договора о Союзном Государстве и избавление Белоруссии от зависимости от Москвы.

И ни одного рабочего, ни одного представителя реального сектора экономики. Не считать же таковым торговца нацистской символикой? Этим уже с успехом пользуется Лукашенко. Заводы, куда глава государства ездит лично, взвесив все за и против отказались даже от пути "итальянской забастовки", когда рабочие делают минимум своих обязанностей, но явно меньше того, что необходимо для выполнения производственных планов. Не нашлось идиотов и среди родителей, которые не захотели оставлять детей дома, лишая их школьного образования, как призывали польские координаторы в телеграм-каналах. Даже студенты изобразив несколько протестных акций остались в аудиториях. По последним данным из 24 задержанных белорусской милицией на студенческих акциях собственно студентов было всего трое.