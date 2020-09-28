Бывший глава Удмуртии не признал вину в 139-миллионой взятке

Опубликована: 16 Сентября 2020 г. 18:13

Сайт: ИА "Сусанин"

Александр Васильевич Соловьев выступил с последним словом на суде, в котором его, экс-главу Удмуртии, обвиняют в получении взятки в размере 139 мл рублей. Бывший губернатор поведал, что он ни в чем не виноват, его обманули и выставили преступником.

Экс-губернатор заявил, что в большинстве инкриминируемых ему преступлений виноват еще один Соловьев, Александр Михайлович. Это бывший замминистра дорожного строительства региона ранее, который уже осужден за коррупционные преступления и выступал в качестве свидетеля на процессе экс-губернатора. И в дальнейшем Александр Соловьев свою вину не признал и попросил его избавить и от штрафа в 280 миллионов рублей, и от 13 лет тюрьмы, которые попросил для обвиняемого прокурор.

Судебные прения на этом закончились. Это последняя часть процесса, в которой выступают стороны.  В прениях обвинение и защита резюмируют свидетельства и доказательства, представленные суду, чтобы склонить суд к необходимому прокурору или адвокату результатам суда. Теперь дело за судьей. К окончанию заседания председательствующий озвучил приблизительный срок оглашения вердикта — 12 октября 2020 года.



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