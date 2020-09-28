Уголовное дело возбудили по факту смерти шести человек в ДТП в Удмуртии

Опубликована: 16 Сентября 2020 г. 18:39

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

В Алнашском районе расследуют уголовное дело о смерти шести человек в ДТП. Поздно вечером 14 сентября 2020 на федеральной трассе М-7 «Волга» на 57 километре столкнулись «КамАЗ», ВАЗ-2112 и «Хёнде». В салоне ВАЗ-2112 ехали и погибли шестеро. Трое погибших - несовершеннолетние, они родились в 2002 — 2003 годах. Все подростки учились в Асановском агротехникуме.

Прокуратура назначила проверку обстоятельств аварии. Прокуроры будут проверять причины и условия, которые привели к трагической смерти трех несовершеннолетних.

Полиция Алнашского района возбудила уголовное дело по пятой части 264 статьи Уголовного кодекса. Это - нарушение ПДД, в результате чего погибли двое и более лиц.


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