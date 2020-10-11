Страны НАТО приступили к решению своих проблем с Россией силой оружия Опубликована: 29 Сентября 2020 г. 21:22

Pixabay.com Pixabay.com



Участвуют в них сухопутные, морские и воздушные силы стран НАТО. Штабы разворачивались еще в январе. Полигоны должны были быть задействованы весной, но эта часть отработки передислокации и боевой подготовки оказалась смазанной из-за пандемии. 20 тысяч американских военнослужащих кораблями и самолетами будут доставлены в Германию, Бельгию, Францию, Нидерланды, а затем переброшены в Польшу и страны Балтии.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе, заявил: "Во время учений США привлекут 20 тысяч войск, которые прибудут прямо из США в Европу. Это крупнейшее развертывание вооруженных сил США со времен окончания холодной войны. Нравится или нет, но неверно говорить, что США оставляют Европу. С обеих сторон Атлантики есть люди, которые ставят под вопрос прочность трансатлантических связей. Я верю в такую связь, учитывая сотрудничество между ЕС и НАТО, но также исходя из природы самого НАТО, который является трансатлантическим институтом. Я верю в эту связь, несмотря на различия и несогласие, которые мы все видим сегодня между Северной Америкой и Европой, включая климатические изменения, торговлю, "ядерное соглашение" Ирана и многие другие вопросы". Слова "говорящей головы" НАТО



Начальник объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров говорит о том, что НАТО наращивает ударный потенциал в Европе:

"Фактически на постоянной основе уже несколько лет в непосредственной близости от государств-членов ОДКБ содержится и наращивается многонациональная группировка войск, насчитывающая в своем составе более 12 тыс. военнослужащих и около 700 единиц боевой техники. Основная часть этих сил и средств дислоцирована в Польше и странах Балтии".



Он заявил, что НАТО наращивает ударно-наступательный потенциал в Европе, отрабатывает планы наступательных операций. По словам Сидорова, это "создает предпосылки к сохранению высокого уровня военно-политической напряженности в европейском регионе и, как следствие, нарастанию угроз безопасности государствам-членам ОДКБ".

Представитель ОДКБ сказал, что в Европе Североатлантическим альянсом "проводится активная модернизация авиабаз и другой инфраструктуры, направленная на расширение возможностей по приему боевой авиации и многонациональных воинских контингентов". "Апробируются возможности инфраструктуры Германии, Болгарии, Румынии, Польши и стран Балтии по приему и размещению иностранных войск", - сообщил Сидоров.

Кроме, того в учениях будет задействована и 82-я воздушно-десантная дивизия США (14 тысяч человек, с приданными легкими танками и артиллерией). В ходе учений ей отведена роль десантирования в пяти географических точках в тылу «противника», захват и удержание аэродромов для дальнейшего развертывания главных сил.



Десантирование планировалось в Польше и Литве, которые великолепно показали свои экспансионистские и реваншистские устремления вмешиваюясь во внутренние дела Белоруссии. Да и до Калининградской области рукой подать.



Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений Северного альянса свидетельствуют о подготовке к масштабному военному конфликту, считает начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По мнению политолога Дэниела Глейзбрука, тот факт, что НАТО хотят взять Россию в кольцо, можно считать неоспоримым. Эксперт уверен, что доверять словам альянса о том, что ничто не угрожает Москве, фактически нельзя.



Подтверждает это и то, что ранее НАТО уже нарушило обещание не наращивать мощь на востоке. Как отметил российский политолог Юрий Зверев, ситуация действительно напряженная, но это не значит, что война начнется со дня на день и даже то, что она начнется вообще. «Россия остается одной из двух ведущих ракетно-ядерных держав, постоянно совершенствующей свой арсенал. И я глубоко убежден, что если бы не он, то нам бы не удалось прожить последние 74 года в мире. Разрабатываются и принимаются на вооружение новые виды оружия, например гиперзвуковое. По признанию американцев, которые со своей мощной радиоэлектронной промышленностью этого никак не ожидали, Россия опережает США в системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Модернизируются российские силы общего назначения. Все это в США и НАТО хорошо известно, и вряд ли там сознательно готовы пожертвовать созданным за многие десятилетия, а то и столетия, материальным благополучием и оказаться на радиоактивных руинах с «чувством глубокого удовлетворения» от того, что и Россия находится по итогам глобальной ядерной войны в таком же разрушенном состоянии. Просто это демонстрация силы», сказал политолог.



А по мнению грузинского политолога Кахи Гоголашвили, учения НАТО «Защитник Европы 2020» являются в определенном смысле признанием геополитического значения Грузии, т.е. того, что это важная территория для европейской безопасности. «С каждым совместным учением у стран НАТО появляется больше уверенности в том, что Грузия готова для интеграции в Альянс с точки зрения военного компонента. Конечно, маневры НАТО в Грузии важны для будущего. В частности, присутствие и тренировки на территории Грузии психологически подготавливает войска НАТО к тому, что Альянс может защитить эту страну. Это также хорошее послание для всех насчет того, что Грузия является надежным и близким партнером НАТО».



Теперь, одна из стран ОДКБ, Армения, оказалась в числе стран, которые подвергаются прямом военному давлению со стороны Турции, члена НАТО. Турецкие власти открыто говорят о своем намерении помочь Азербайджану в решении затянувшегося на 30 лет территориального спора и оказывают военную помощь. По некоторым данным, турки перебрасывают в Азербайджан боевиков из Сирии. Насколько эта игра согласована с США и штабами НАТО, остается только гадать. Но сомневаться в том, что такая связь существует, неприходиться.



Самые масштабные со времен "холодной войны" учения НАТО "Defender Europe 2020" ("Защитник Европы-2020" планировались для проведения на территории Германии, Франции, Голландии, Бельгии, Польши, стран Прибалтики и даже Грузии.Участвуют в них сухопутные, морские и воздушные силы стран НАТО. Штабы разворачивались еще в январе. Полигоны должны были быть задействованы весной, но эта часть отработки передислокации и боевой подготовки оказалась смазанной из-за пандемии. 20 тысяч американских военнослужащих кораблями и самолетами будут доставлены в Германию, Бельгию, Францию, Нидерланды, а затем переброшены в Польшу и страны Балтии.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Брюсселе, заявил: "Во время учений США привлекут 20 тысяч войск, которые прибудут прямо из США в Европу. Это крупнейшее развертывание вооруженных сил США со времен окончания холодной войны. Нравится или нет, но неверно говорить, что США оставляют Европу. С обеих сторон Атлантики есть люди, которые ставят под вопрос прочность трансатлантических связей. Я верю в такую связь, учитывая сотрудничество между ЕС и НАТО, но также исходя из природы самого НАТО, который является трансатлантическим институтом. Я верю в эту связь, несмотря на различия и несогласие, которые мы все видим сегодня между Северной Америкой и Европой, включая климатические изменения, торговлю, "ядерное соглашение" Ирана и многие другие вопросы". Слова "говорящей головы" НАТО приводит сайт "Новое время".Начальник объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров говорит о том, что НАТО наращивает ударный потенциал в Европе:"Фактически на постоянной основе уже несколько лет в непосредственной близости от государств-членов ОДКБ содержится и наращивается многонациональная группировка войск, насчитывающая в своем составе более 12 тыс. военнослужащих и около 700 единиц боевой техники. Основная часть этих сил и средств дислоцирована в Польше и странах Балтии".Он заявил, что НАТО наращивает ударно-наступательный потенциал в Европе, отрабатывает планы наступательных операций. По словам Сидорова, это "создает предпосылки к сохранению высокого уровня военно-политической напряженности в европейском регионе и, как следствие, нарастанию угроз безопасности государствам-членам ОДКБ".Представитель ОДКБ сказал, что в Европе Североатлантическим альянсом "проводится активная модернизация авиабаз и другой инфраструктуры, направленная на расширение возможностей по приему боевой авиации и многонациональных воинских контингентов". "Апробируются возможности инфраструктуры Германии, Болгарии, Румынии, Польши и стран Балтии по приему и размещению иностранных войск", - сообщил Сидоров.Кроме, того в учениях будет задействована и 82-я воздушно-десантная дивизия США (14 тысяч человек, с приданными легкими танками и артиллерией). В ходе учений ей отведена роль десантирования в пяти географических точках в тылу «противника», захват и удержание аэродромов для дальнейшего развертывания главных сил.Десантирование планировалось в Польше и Литве, которые великолепно показали свои экспансионистские и реваншистские устремления вмешиваюясь во внутренние дела Белоруссии. Да и до Калининградской области рукой подать.Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений Северного альянса свидетельствуют о подготовке к масштабному военному конфликту, считает начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

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