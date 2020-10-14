Двое доставщиков обокрали интернет-магазин на несколько лет тюрьмы

Опубликована: 29 Сентября 2020 г. 21:52



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Отделом по Ленинскому району Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере») по факту хищения аккумуляторных батарей для мотоциклов и комплектующих для бензопил на сумму почти 600 000 рублей из офиса интернет-магазина. По подозрению в совершении преступления задержаны двое сотрудников интернет-магазина 1995 и 1993 годов рождения.

Установлено, что в течение нескольких месяцев подозреваемые, являясь упаковщиками, получали заказанный покупателями товар на складе поставщика, там же упаковывали его, после чего отвозили в офис интернет-магазина для последующей доставки.

При очередном просмотре записей с камеры видеонаблюдения работники фирмы-поставщика заметили, что подозреваемые упаковали и забрали с собой большее наименование товаров, чем было указано в накладной. В последующем при детальном просмотре записей с камеры видеонаблюдения и в результате проведенной ревизии была установлена пропажа товара почти на 600 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий часть похищенного обнаружена и изъята сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 (по Ленинскому району) УМВД России по г. Ижевску. Подозреваемые сбывали похищенное для реализации в розничные магазины.

В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За совершенное преступление законодательством РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.