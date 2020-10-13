Брат убил брата, а тот убил третьего брата в 2001

Опубликована: 30 Сентября 2020 г. 23:26



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Можгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Как установлено следствием, накануне случившегося, 8 июля текущего года обвиняемый и его 55-летний брат употребляли спиртные напитки по месту своего жительства селе Пычас Можгинского района. В ходе распития спиртного обвиняемый напомнил брату, что тот в 2001 году совершил убийство их третьего брата. На этой почве между братьями возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес лежащему на диване брату множественные удары руками, а затем несколько раз ударил его табуретом по голове. Затем он вытащил брата за ноги во двор дома, где в конфликт вмешалась их 79-летняя мать, которой обвиняемый также нанес несколько ударов. На крики женщины во двор забежала соседка, она вызвала медиков, которые оказали помощь пожилой женщине и констатировали смерть потерпевшего.

В ходе расследования уголовного дела проведены проверки показаний на месте, допрошены очевидцы и свидетели, проведены медицинские, биологические, криминалистическая и комплексная психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.