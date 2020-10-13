Генералы НАТО уже примериваются бомбить Калининград

Опубликована: 30 Сентября 2020 г. 22:54

Сайт: "Концерн Калашников"

20 сентября российские СМИ распространили слова командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригяна. Он рассказал о планах НАТО по прорыву системы ПВО Калининграда. 

МИД России прямо назвал эти слова угрозой, в Минобороны заявили в полной безопасности Калининграда. Есть и эксперты назвавшие  слова генерала попыткой Вашингтона отвлечь внимание от провала комплексов Patriot в Саудовской Аравии. 

Сайт «Евразия.Эксперт» разместило анализ, проведенный доцентом кафедры географии, природопользования и пространственного развития Балтийского федерального университета имени И. Канта Юрий Зверев.

17 сентября этого года в американском цифровом журнале Breaking Defense вышел вызвавший немало шума материал под громким заголовком «Цель – Калининград: ВВС ставят Путина на заметку» (в оригинале – игра слов, обыгрывающая фамилию российского президента: Target, Kaliningrad: Air Force Puts Putin On Notice). Генерал Джеффри Ли Харригян в ней цитируется: «Если нам будет нужно уничтожить, например, Калининградскую IADS (интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны), пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план для этого». И добавил: «Мы учимся этому. Мы все время продумываем эти планы». 

Калининград - кость в горле НАТО

Калининград занимает стратегическое положение у Сувалкского коридора – полосы вдоль польско-литовской границы между ней и Беларусью. Он является своего рода «бутылочным горлышком» для доставки войск и вооружений НАТО в Прибалтику. Здесь можно легко заблокировать переброску сил НАТО в Прибалтику. Русские ракеты надежно прервут сообщение по воздуху и морю.

Исследование американской неправительственной корпорацией RAND в 2014‑2015 гг. говорит, что российским войскам хватит 36‑60 часов, чтобы выйти к пригородам Таллина и Риги. После этого в Прибалтике появились три военные группировки НАТО. Но RAND подсчитала, что для обороны Прибалтики дополнительно нужно не три батальона, а семь бригад с поддержкой в воздухе и на земле. 

Калининградская область считается в США и НАТО так называемой «зоной воспрещения и ограничения доступа и маневра» (A2/AD – Anti-Access/Area-Denial). Согласно этой концепции оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», ЗРС С‑300 и С‑400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С», БРК «Бал» и «Бастион-П», крылатые ракеты «Калибр» связывают руки НАТО. И на Западе мечтают, что придумают, как «лопнуть калининградский пузырь».

Противомеры НАТО: воздух

Концепция предполагает одновременный удар всех видов войск и флотов, а также в космосе, в киберпространстве и в электромагнитном спектре.

Так, ВВС США регулярно отрабатывают удары по целям в Европе без промежуточных посадок с дозаправками в воздухе. B-52H Stratofortress неоднократно летали над морем у российских границ Калининградской области, и вблизи сухопутной границы Калининградской области со стороны Польши. Совсем недавно побывали в Фэрфорде три малозаметных («Стелс») стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.

Особые надежды США возлагают на F-35 Lightning II. Их якобы не видят ПВО в Калининградской области. В 2021 г. американские F-35 будут размещены на постоянной основе на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. F-35 уже поступают на вооружение ВВС европейских союзников США по НАТО – Великобритании, Италии, Нидерландов, Норвегии. В сентябре этого года Государственный департамент США одобрил продажу 32 самолетов F-35A Lightning II Польше до 2026 г.

В июне прошлого года американские палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 Super Hornet и самолеты РЭБ E/A-18 Growler летали на Балтику для участия в учении BALTOPS 18 с американского атомного ударного авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75), находившегося в Адриатическом море. А в мае этого года истребители-бомбардировщики F/A-18F Super Hornet с другого атомного ударного авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72), находившегося в Ионическом море.

Приоритет - подавление ПВО (о чем и говорил генерал Харригян), уничтожение командных пунктов и узлов связи и коммуникаций. Для этого хотят испоьзовать малозаметные крылатые ракеты JASSM и JASSM-ER, планирующих управляемых авиабомб JSOW, противорадиолокационных ракет AARGM, управляемых высокоточных авиабомб GBU 39 и др.

Противомеры НАТО: суша и море

В первую очередь, речь идет о дальнобойных артиллерийских и ракетных системах, таких как 155-мм польские самоходные гаубицы Krab (дальность стрельбы до 40 км), и американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS и HIMARS (способны стрелять либо управляемыми реактивными снарядами GMLRS на дальность 70-80 км, либо оперативно-тактическими ракетами ATACMS на дальность до 300 км).

ВМС США могут использовать ракеты Tomahawk, запускаемые как с атомных подводных лодок, так и с надводных кораблей

Против высокоценных целей в Калининградской области еще до первых взрывов бомб и снарядов наверняка будут использованы силы американского спецназа, которые уже дислоцируются в Польше и Прибалтике. 

Все это будет сопровождаться массированным подавлением радиоэлектронных систем и средств в Калининградской области с воздуха, моря и суши. Следует также ожидать хакерских атак в киберпространстве.

Выдержит ли «щит» Калининграда?

Однако система ПВО и ПРО в Калининградской области – одна из самых мощных в Российской Федерации. И она продолжает усиливаться. В марте этого года противовоздушная оборона в Калининградской области усилена еще одним полковым комплектом ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф». После этого число развернутых в области дивизионов С-400 достигло шести. К ним надо добавить еще два дивизиона ЗРС С-300ПС, модернизированной до уровня С-300ПМ-2. Для прикрытия от ударов с малых высот в Калининградской области размещены ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1». Хорошими возможностями по борьбе с низколетящими целями обладают также зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности 9К330 «Тор», состоящие на вооружении Береговых войск Балтийского флота.

Здесь мощные ВВС и ПВО. Радиотехнические подразделения соединения ПВО Балтийского флота в Калининградской области оснащены современными РЛС «Небо», «Гамма» и комплексами средств автоматизации. Обнаружение пусков баллистических ракет обеспечивает заступившая в декабре 2014 г. боевое дежурство РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Воронеж-ДМ». Она может обнаруживать пуски ракет различных типов на дальности до 6 тыс. км, охватывая практически всю Европу и Северную Атлантику, и в состоянии одновременно сопровождать до 500 объектов.

ЗРС и ЗРК ПВО являются высокомобильными, способными быстро отстреляться по целям и покинуть место пуска до ответного удара. И потери агрессора при попытке ее прорвать будут весьма серьезными, что в ВВС США, несмотря на бравурные заявления, наверняка хорошо знают.

Боевая устойчивость ПВО и ПРО повышается и за счет развертывания в Калининградской области современных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, в конце 2018 г. в регионе был развернут автоматизированный комплекс РЭБ «Мурманск-БН», гасящий связь на дистанции до 5 тыс км.

Россия – одна из двух ведущих ядерных держав. И, как подсчитали в Принстоне, только в первые часы полномасштабного ядерного конфликта погибнут 34 миллиона человек и 57 млн будут ранены.

В общем, можно отблагодарить генерала Харригяна, который лишний раз напомнил важность понимания значения древнеримской пословицы Si vis pacem, para bellum («Хочешь мира — готовься к войне»). Порох стоит держать сухим, как и условный бронепоезд - на запасном пути.


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