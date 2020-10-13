В Воткинске 12 лет тюрьмы назначили мужчине убившему и ограбившему женщину

Опубликована: 1 Октября 2020 г. 12:48



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Воткинским межрайонным прокурором поддержано государственное обвинение, по уголовному делу в отношении жителя г.Воткинска, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В судебном заседании установлено, что подсудимый в апреле 2020 года в квартире в г. Воткинске вместе со своей знакомой употребляли спиртные напитки. В результате личных неприязненных отношений он нанес несколько ударов своей знакомой, сорвал с нее все золотые украшения и нанес женщине удар ножом, в результате которого она скончалась на месте совершения преступления.

Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима.