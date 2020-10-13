В Воткинске 12 лет тюрьмы назначили мужчине убившему и ограбившему женщину

Опубликована: 1 Октября 2020 г. 12:48

Pixabay.com

Воткинским межрайонным прокурором поддержано государственное обвинение, по уголовному делу в отношении жителя г.Воткинска, который признан виновным в  совершении преступлений,  предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ  (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

 В судебном заседании установлено, что подсудимый  в апреле 2020 года  в квартире в г. Воткинске вместе со своей знакомой употребляли спиртные напитки. В результате  личных неприязненных отношений он нанес несколько ударов своей знакомой,  сорвал с нее все золотые украшения и нанес женщине удар  ножом,  в результате которого она скончалась на месте совершения преступления.

Судом  ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима. 


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