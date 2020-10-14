В Ижевске 85-летнего старика до смерти избил пьяный уголовник

Опубликована: 5 Октября 2020 г. 20:37

Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении 48-летнего ранее судимого за применение насилия в отношении полицейских жителя г. Ижевска. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 29 сентября текущего года подозреваемый в квартире 85-летнего соседа по улице 50 лет ВЛКСМ г. Ижевска совместно с хозяином употреблял спиртные напитки. При этом между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил соседа руками и пнул ногами, после чего ушел домой. 2 октября около 11 часов соседка потерпевшего, обнаружив его с телесными повреждениями, вызвала скорую помощь. При доставлении в больницу мужчина скончался.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан, в настоящее время следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.