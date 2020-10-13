В Ижевске расследуют смерть задохнувшегося рядом с пьяной матерью полугодовалого ребенка

Опубликована: 8 Октября 2020 г. 13:25

Pixabay.com

Прокуратура Октябрьского района г.Ижевска  по поручению прокуратуры  Удмуртской Республики организовала проведение проверки причин и условий гибели малолетнего ребенка в г.Ижевске.

В органы полиции 6 октября поступило сообщение об обнаружении тела 6-месячного малыша в одной из квартир г.Ижевска. Предварительной причиной его смерти явилась асфиксия в результате перекрытия дыхательных путей.

Установлено так же, что мать ребенка употребила спиртное, после чего легла на диван и уснула рядом с младенцем. Через некоторое время он скончался.

Прокуратурой проводится проверка причин и условий, способствовавших гибели малолетнего, а так же деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Расследование уголовного дела, ход проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры.


Теги
Александр Волков Москва долг образование мода ремонт Украина бизнес творчество СКП футбол молодежь медицина прокуратура конкурс оружие физкультура правительство траур Воткинск депутат природа суд туризм лес Игра Ижавто Сарапул ИжГТУ бюджет МЧС Ува ЖКХ свадьба занятость музыка технологии Дмитрий Медведев пристав религия армия ветеран праздник вода алкоголь дороги банк кино дети транспорт звезда преступление Завьялово семья Владимир Путин наркотики терроризм США МВД розыск Голливуд телевидение Балезино финансы торговля Ижевск инвалид Можга Госсовет УР рейтинг ГЖД строительство пенсия Малая Пурга ГИБДД СМИ погода спортсмен фестиваль хоккей Интернет зоопарк промышленность полиция Удмуртия самолет выставка Россия школа убийство безопасность здоровье пожар Новый год/Рождество Глазов штраф ДТП выборы видео животные
Все теги
Яндекс.Погода