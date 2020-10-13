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В Ижевске расследуют смерть задохнувшегося рядом с пьяной матерью полугодовалого ребенка
Опубликована: 8 Октября 2020 г. 13:25
Прокуратура Октябрьского района г.Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики организовала проведение проверки причин и условий гибели малолетнего ребенка в г.Ижевске.
В органы полиции 6 октября поступило сообщение об обнаружении тела 6-месячного малыша в одной из квартир г.Ижевска. Предварительной причиной его смерти явилась асфиксия в результате перекрытия дыхательных путей.
Установлено так же, что мать ребенка употребила спиртное, после чего легла на диван и уснула рядом с младенцем. Через некоторое время он скончался.
Прокуратурой проводится проверка причин и условий, способствовавших гибели малолетнего, а так же деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Расследование уголовного дела, ход проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры.