Целый КамАЗ украли в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:42



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В Ижевске украли КамАЗ. Ночью в отдел полиции Первомайского района Ижевска позвонил пострадавший. 46-летний мужчина сообщил, что у него украли грузовик, который водитель оставил на ночь на перекрестке Промышленной улицы и Орджоникидзе. Ошибкой шофера было то, что закрыв двери на ключ, он оставил один в замке зажигания.

Потерпевший оценил ущерб в три миллиона рублей.

Приметную машину объявили в розыск. Все отделы полиции получили ориентировку, и довольно быстро пришло сообщение от полицейских и районного центра Якшур-Бодья, что в 40 км от Ижевска. В райотдел обратился житель близлежащего поселка Заря. Он рассказал, что проснулся от грохота камазовского двигателя. Выглянул в окно и увидел, как незнакомец с бутылкой пива вылезал из кабины незнакомого грузовика. Так обнаружили похищенную машину. Стало понятно, как похититель попал внутрь и смог уехать - угонщик разбил окно со стороны водителя и воспользовался ключами, вставленными в замок зажигания.

Уголовный розыск отдела полиции №3 Управления МВД России по Ижевску нашел и похитителя. Подозревают 31-летнего ранее судимого жителя Ижевска. Тот в преступлении сознался. Дело ведется по части второй 158 статьи Уголовного кодекса. С мужчины взята расписка о не выезде на время следствия. Ему грозит до 5 лет колонии.