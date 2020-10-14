Противник своего народа и сближения с Россией проиграл войну и мир в Армении Опубликована: Сегодня 00:59

Википедия Википедия



Никол Пашинян пытался обвинить в "провокации" Азербайджан. Но первоисточником информации оказался армянский ресурс



Минобороны Армении попыталось опровергнуть эти скандальные данные, рассказав, что на войну ушли два Пашиняна. И вот один, дедушка премьер-министра воевал в Красной армии, а другой служил в СС. Однако в архивах Армении не нашлось следов еще одного Пашиняна. Похоже, что именно дедушка Никола Пашиняна был предателем.



Так что ничего странного в политической деятельности Пашиняна и его антироссийской позиции нет. К примеру один из организаторов массовых беспорядков в Белоруссии, живущий на деньги польской разведки в Варшаве Степан Путило тоже имеет такого предка. Основатель телеграм-канала "Nexta" не скрывает, что его прадед работал в немецкой оккупационной администрации. Так что воевать против своего народа - эта такая семейная традиция семьи Путило. Стало ли это такой же традицией для Пашиняна - неизвестно, но пока ничего доброго для своей родины премьер-министр Армении не сделал.



И понятно почему - его привели к власти неправительственные организации, финансируемые фондом Сороса и Демократической партией США. Там не скрывают, что их цель - слом армянских традиций и ментальности и внедрение нетрадиционных для Кавказа ценностей. Еще более важно - отрыв Еревана от Москвы.



Никол Пашинян лоббирует интересы Великобритании. С большим трудом удалось остановить британский проект, несущий опасность для экологии Армении. Разработку Амулсарского золотоносного месторождения удалось предотвратить, поскольку британским сэрам по традиции нет никакого дела до аборигенов их проблем.



Обещавший люстрацию Пашиняна обещал провести ее демократично, честно, но все вылилось в репрессии против политических соперников. Против тех, кто уступил ему бразды правления начались политически мотивированные преследования. При первой возможности Пашинян организовал уголовные дело против экс-президента Армении Р. Кочаряна и лидера партии "Процветающая Армения" Г. Царукяна. Начались преследования и бизнеса, близкого к российским деловым кругам. Так в Армении закрыты телеканалы, говорящие на русском языке.



Кроме того, Никол Пашинян ранее требовавший закрытия российской военной базы, теперь, после поражения на фронте, пытается "заиграть" эту историю. Он полагает, что его призывы ввода на территорию Закавказья контингента Североатлантического альянса кто-то забыл. При этом, теперь армянские войска встретили в бою турецкие прокси-силы, тех, кого ВКС РФ гоняли по пустыне в Сирии. И оказалось, что страна НАТО просто перебросила на фронт с Арменией исламских террористов.



Не удивительно, что встретив высокомотивированного, даже фанатичного врага, имеющего за плечами многолетний опыт войны, ослабленные устроенной Пашиняном "охотой на ведьм" среди силовиков, вооруженные силы Армении теряют людей, силы и территории. Потому что обученные Россией военные специалисты оказались отодвинуты от управления войсками после обвинений в шпионаже в пользу Москвы.



И это на фоне, уже традиционного для любого "либерального" режима, провала в борьбе с коронавирусом. Никол Пашинян показал, что ни войну, ни мир он выиграть не в состоянии. Результат его работы премьер-министром - только потери, смерти армян. А обещанная им "победа над коррупцией" привела только к тому, что в стране пытаются рвать остатки былого еще при СССР величия Делает это международное ворье, все те же "соросята", которые и вывели Пашиняна на главный пост в Армении.

8 мая 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на Facebook фото деда. И сообщил, что он служил в 554 полку 138 стрелковой дивизии и погиб в 1943. Однако сразу же под фото появились комментарии о том, что дедушка армянского премьера работал на нацистскую Германию. По мнению ряда комментаторов, Пашинян добровольно пошел служить легион СС.Никол Пашинян пытался обвинить в "провокации" Азербайджан. Но первоисточником информации оказался армянский ресурс iravunk.com . Армянские журналисты сослались на данные российского архива "Мемориал". Там говорится, что дедушка Пашиняна в Великой Отечественной войне воевал в рядах вермахта. Есть там фотографии из немецкой картотеки.Минобороны Армении попыталось опровергнуть эти скандальные данные, рассказав, что на войну ушли два Пашиняна. И вот один, дедушка премьер-министра воевал в Красной армии, а другой служил в СС. Однако в архивах Армении не нашлось следов еще одного Пашиняна. Похоже, что именно дедушка Никола Пашиняна был предателем.Так что ничего странного в политической деятельности Пашиняна и его антироссийской позиции нет. К примеру один из организаторов массовых беспорядков в Белоруссии, живущий на деньги польской разведки в Варшаве Степан Путило тоже имеет такого предка. Основатель телеграм-канала "Nexta" не скрывает, что его прадед работал в немецкой оккупационной администрации. Так что воевать против своего народа - эта такая семейная традиция семьи Путило. Стало ли это такой же традицией для Пашиняна - неизвестно, но пока ничего доброго для своей родины премьер-министр Армении не сделал.И понятно почему - его привели к власти неправительственные организации, финансируемые фондом Сороса и Демократической партией США. Там не скрывают, что их цель - слом армянских традиций и ментальности и внедрение нетрадиционных для Кавказа ценностей. Еще более важно - отрыв Еревана от Москвы.Никол Пашинян лоббирует интересы Великобритании. С большим трудом удалось остановить британский проект, несущий опасность для экологии Армении. Разработку Амулсарского золотоносного месторождения удалось предотвратить, поскольку британским сэрам по традиции нет никакого дела до аборигенов их проблем.Обещавший люстрацию Пашиняна обещал провести ее демократично, честно, но все вылилось в репрессии против политических соперников. Против тех, кто уступил ему бразды правления начались политически мотивированные преследования. При первой возможности Пашинян организовал уголовные дело против экс-президента Армении Р. Кочаряна и лидера партии "Процветающая Армения" Г. Царукяна. Начались преследования и бизнеса, близкого к российским деловым кругам. Так в Армении закрыты телеканалы, говорящие на русском языке.Кроме того, Никол Пашинян ранее требовавший закрытия российской военной базы, теперь, после поражения на фронте, пытается "заиграть" эту историю. Он полагает, что его призывы ввода на территорию Закавказья контингента Североатлантического альянса кто-то забыл. При этом, теперь армянские войска встретили в бою турецкие прокси-силы, тех, кого ВКС РФ гоняли по пустыне в Сирии. И оказалось, что страна НАТО просто перебросила на фронт с Арменией исламских террористов.Не удивительно, что встретив высокомотивированного, даже фанатичного врага, имеющего за плечами многолетний опыт войны, ослабленные устроенной Пашиняном "охотой на ведьм" среди силовиков, вооруженные силы Армении теряют людей, силы и территории. Потому что обученные Россией военные специалисты оказались отодвинуты от управления войсками после обвинений в шпионаже в пользу Москвы.И это на фоне, уже традиционного для любого "либерального" режима, провала в борьбе с коронавирусом. Никол Пашинян показал, что ни войну, ни мир он выиграть не в состоянии. Результат его работы премьер-министром - только потери, смерти армян. А обещанная им "победа над коррупцией" привела только к тому, что в стране пытаются рвать остатки былого еще при СССР величия Делает это международное ворье, все те же "соросята", которые и вывели Пашиняна на главный пост в Армении.

Теги видео молодежь свадьба суд Ижевск Можга Ижавто Украина ГЖД школа рейтинг ДТП музыка вода пристав пенсия образование правительство убийство торговля алкоголь туризм дети Воткинск СКП праздник инвалид Балезино Голливуд медицина Интернет ЖКХ траур религия Игра творчество здоровье дороги лес промышленность Малая Пурга банк семья Сарапул спортсмен футбол телевидение Ува Россия Новый год/Рождество зоопарк Москва мода бизнес МВД ремонт погода оружие армия ИжГТУ занятость фестиваль выборы выставка бюджет технологии Дмитрий Медведев финансы Александр Волков строительство СМИ депутат полиция штраф кино Глазов звезда долг Удмуртия физкультура преступление транспорт МЧС ГИБДД пожар терроризм Владимир Путин прокуратура наркотики конкурс безопасность животные хоккей природа Госсовет УР ветеран розыск США самолет Завьялово

