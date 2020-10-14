Бывшему главе Удмуртии за взятки дали 10 лет колонии и 275 млн штрафа

Опубликована: Сегодня 13:21



Пресс-служба Судейского сообщества Удмуртии Пресс-служба Судейского сообщества Удмуртии

Завьяловский районный суд Удмуртии вынес приговор экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву.По обвинению в получении крупных взяток Соловьеву назначили 10 лет в колонии лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый обязан выплатить штраф в размере 275 млн рублей.Ранее прокуратура запросила для подсудимого 13 лет строгого режима и штраф в 280 млн рублей.Александра Соловьева задержали 4 апреля 2017 года и в этот же день этапировали в Москву. Там его обвинили в получении взяток в размере 139 миллионов рублей. В Завьяловском районном суде дело бывшего главы начали рассматривать в январе 2018 года. На заседаниях допросили более 100 свидетелей. Объем уголовного дела насчитывает 65 томов. В своем последнем слове, перед оглашением приговора, подсудимый заявил, что вину не признает, а в случае назначения ему реального срока из тюрьмы он уже не выйдет. Также он попросил суд освободить его от непомерного штрафа.