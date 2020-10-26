Министр "открытого правительства" Абызов вывел в офшоры 800 миллионов долларов Опубликована: 15 Октября 2020 г. 23:53

Pixabay.com Pixabay.com



ТАСС



Ранее "Новая газета"



Интересно, что американские агенты из "Трансперенси Интернешнл - Россия" не могут однозначно оценить воровство, мошенничество и коррупцию Абызова. Замдиректора американского агента Ильи Шуманова прокомментировал "Новой газете" результаты расследования делишек экс-министра: "Абызов, занимая пост министра, не имел права заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе и офшорных юрисдикциях. Но с учетом сложной структуры его компаний можно предположить, что именно он стоял за консолидацией всех этих активов в офшорах и от него могла исходить инициатива по ключевым внутрикорпоративным сделкам". При этом тот же борец за американские деньги Шуманов в комментарии "РБК" защищает Абызова. И называет требование Генпрокуратуры изъять у Абызова 32 млрд рублей "вольным трактованием" антикоррупционного законодательства.



Кто же пытается сохранить краденое для Абызова? По по иску Генеральной прокуратуры на 32,5 млрд рублей активно работает малоизвестный широкой публике адвокат Юлий Тай. Оказывается ТАЙ в чем-то подобен лишенному статуса адвоката Эльману Пашаеву, который пообещал своем пьющему клиенту Михаилу Ефремову "порешать" дело о смертельном ДТП. Вот только Тай потому и малоизвестный, что дела свои решал без скандалов. Поговаривают, Тай обладает влиянием на своих знакомых в судейском корпусе. В 2013 году Тай был героем публикаций о его участии в сомнительном процессе по взысканию с банка "Интеркоммрец" 350 млн рублей в пользу оффшорной компании Kurdon Limited.



Помощь такого влиятельного адвоката Михаилу Абызову очень нужна. В марте 2019 его арестовали за увод в офшоры 4 млрд рублей у новосибирских энергетических компаний «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» в 2011-2014 годах. Тогда его обвинили в куче преступлений: в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 4 млрд руб. В организации преступного сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), в незаконном предпринимательстве, в легализации преступных денег (ст. 289 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ), а также в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ). Господин Абызов не признал вину, но слишком много фактов, которые точно указывают, что чиновник продолжал заниматься бизнесом и класть в карман миллиарды уже на государственной службе. То есть совершал особо тяжкие коррупционные преступления.

Коррупционные схемы незаконного обогащения экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызов войдут в легенды. Его сейчас судят за них но он не унывает, дело в том, что буквально вчера былои найдены новые счета нашего героя. Он смог спрятать еще преступно полученных денег. И это не факт, что это последнее украденное чиновником.ТАСС сообщает , что деньги спрятаны на счетах подконтрольных компаний "Беста Холдингс Лимитед", "Алинор Инвестментс Лимитед", "Куллен Холдингс Лимитед", "Лисенто Инвестментс Лтд", "Вантросо Трейдинг Лтд". Вопрос, кто ему помогал внутри банка или банков остается открытым. Ведь все эти найдены в одном лишь "Совкомбанке" более чем через год после того, как сам Михаил Абызов оказался в тюрьме.Ранее "Новая газета" написала , что у Абызова ранее были найдены 70 офшоров в шведском «Сведбанке», в его эстонском отделении. Из этого числа 38 компаний владели или продолжают владеть крупными активами в энергетике, мосто- и машиностроении, угольной отрасли и агропроме. В основном эти активы управлялись бизнес-группой Абызова — RU-COM. При этом 42 из 70 офшоров открыты после того, как Абызов стал министром. На счета его 70 компаний в Сведбанке поступило $860 млн, а $770 было выведено.Интересно, что американские агенты из "Трансперенси Интернешнл - Россия" не могут однозначно оценить воровство, мошенничество и коррупцию Абызова. Замдиректора американского агента Ильи Шуманова прокомментировал "Новой газете" результаты расследования делишек экс-министра: "Абызов, занимая пост министра, не имел права заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе и офшорных юрисдикциях. Но с учетом сложной структуры его компаний можно предположить, что именно он стоял за консолидацией всех этих активов в офшорах и от него могла исходить инициатива по ключевым внутрикорпоративным сделкам". При этом тот же борец за американские деньги Шуманов в комментарии "РБК" защищает Абызова. И называет требование Генпрокуратуры изъять у Абызова 32 млрд рублей "вольным трактованием" антикоррупционного законодательства.Кто же пытается сохранить краденое для Абызова? По по иску Генеральной прокуратуры на 32,5 млрд рублей активно работает малоизвестный широкой публике адвокат Юлий Тай. Оказывается ТАЙ в чем-то подобен лишенному статуса адвоката Эльману Пашаеву, который пообещал своем пьющему клиенту Михаилу Ефремову "порешать" дело о смертельном ДТП. Вот только Тай потому и малоизвестный, что дела свои решал без скандалов. Поговаривают, Тай обладает влиянием на своих знакомых в судейском корпусе. В 2013 году Тай был героем публикаций о его участии в сомнительном процессе по взысканию с банка "Интеркоммрец" 350 млн рублей в пользу оффшорной компании Kurdon Limited.Помощь такого влиятельного адвоката Михаилу Абызову очень нужна. В марте 2019 его арестовали за увод в офшоры 4 млрд рублей у новосибирских энергетических компаний «Сибэко» и «Региональных электрических сетей» в 2011-2014 годах. Тогда его обвинили в куче преступлений: в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 4 млрд руб. В организации преступного сообщества (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), в незаконном предпринимательстве, в легализации преступных денег (ст. 289 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ), а также в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ). Господин Абызов не признал вину, но слишком много фактов, которые точно указывают, что чиновник продолжал заниматься бизнесом и класть в карман миллиарды уже на государственной службе. То есть совершал особо тяжкие коррупционные преступления.

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