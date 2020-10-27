На Украине не скрывают, что США решат, какие вирусы будут убивать украинцев

Опубликована: 21 Октября 2020 г. 00:22



Pixabay.com Pixabay.com

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 объявило у себя на Facebook американское посольство. Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин сообщила об этом министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, когда они обсуждали борьбу с коронавирусом и американские реформы в сфере здравоохранения Украины.

И если раньше украинцы еще сомневались, что стали подопытными в американских экспериментах с опасными вирусами, теперь сомнений не осталось – их будут использовать как белых мышек. Им будут прививать американские штаммы, векторы и прививки, чтобы испытать на них американские решения.

Сомнений не осталось после того, как Владимир Путин пообещал оппозиционному политику Украины Виктору Медведчуку положительно ответить на запрос властей Украины по поставкам российских вакцин. Вот только колониальные власти исторической юго-западной Руси сразу же отказались от идеи обратиться за спасительной вакциной - им запретили метрополии в Европе и США. И теперь американские биолаборатории приступят к испытаниям на украинцах.

Как пишет украинский политолог Александр Лазарев, то «здравомыслящему человеку, полагаю, трудно себе представить ситуацию, в которой на территории независимого и суверенного государства функционируют и проводят испытания военные биологические центры другого государства. Но в Украине, к сожалению - это привычное дело...»

Пентагон спонсирует работу лабораторий, а объектами экспериментов стали рядовые украинцы. Это уже никто не скрывает. Сайт Корреспондент.NET пишет об этом открыто: «…данные структуры испытывают здесь боевые прототипы вирусов, которые (скорее всего) адаптируют под генотип, климатические условия и другие локальные особенности».

По словам политолога Лазарева, военные США воздействуют на почву, водоемы, растения, посевные культуры, животноводство, обитателей дикой природы, и население Украины. Теперь, со второй волной ковида, подозрения во вредительстве со стороны американских лабораторий становятся уверенностью.

Когда они появились при Викторе Ющенко, в 2005 году, никто не понимал, что впереди на Украине массовые эпидемии. Корь, туберкулез, свиной и птичий грипп. И если ранее Порошенко делал вид, что ничего не происходит, то теперь это Зеленский. В набат ударили оппозиционеры из партии "ОПЗЖ", которые потребовали от властей разъяснений по поводу опасности лабораторий Пентагона, но так и не получила ответов на поставленные вопросы. «Оппозиционная Платформа за Жизнь» направила жалобу о незаконной деятельности биологических лабораторий США на территории Украины в ООН.

Политконсультант Юлия Пилецкая сообщила, что история американских биолабораторий на Украине коснулся десятков стран. Например, Грузии и Казахстана. КНР и Всемирная организация здравоохранения заинтересовались деятельностью биолабораторий Пентагона.

Украинские оппозиционеры инициировали расследование работы биолабораторий США. При этом власти Украины с Владимиром Зеленским во главе постарались дистанцироваться от этой истории. Посольство США спустя неделю признало, что да, есть лаборатории. Но ничего страшного, сказали американские дипломаты. Но если на Украине с лабораториями тишина, то в Казахстане журналисты потребовали обеспечить им доступ в биолабораторию в Алматы. Пилецкая пишет, что США потратили на оборудование биолабораторий около 400 миллионов долларов. И когда Россией запросила доступ в такую лабораторию в Армении, то в Ереване захватившие власть «соросята» отказали в таком доступе. МИД Армении предпочел прикрыть своих американских спонсоров, которые работают в биолабораториях в Ереване, а также Иджеване, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре.

29 апреля Китай официально потребовал от США ликвидировать всю сеть биолабораторий, размещенных на территории бывшего СССР. Как сообщило агентство, Китай официально заявил, что "США создали сеть биологических лабораторий в странах постсоветского пространства, но хранят молчание по поводу их функций, целей и факторов безопасности". В ответ США попытались обвинить Китай в появлении и распространении коронавируса. Но это США, и коллективный Запад спонсируют подозрительную деятельность биолабораторий на территории Украины и иных стран бывшего СССР. И это именно американцы запрещают украинцам пользоваться проверенными вакцинами, теми вакцинами, которые уже вводятся врачам в России…

Евгений Билоножко, украинский политолог, проанализировал в этой связи информационную атаку на Китай. Так, в интервью госсекретарь США Майкл Помпео заявил американскому журналисту Ларри О'Коннору, что Белый дом изучает варианты, как свалить вину за коронавирус на Китай.

Вот только дело в том, что эти грозные заявления Дональд Трамп и Майкл Помпео сделали в апреле 2020 года, когда эпидемия COVID-19 только начинала движение по планете. То есть они знали, что это за угроза. Дональд Трамп публично настаивал на том, что США добиваются компенсации за появление коронавируса из Китая. Но теперь тема появления коронавируса исчезла из риторики высших чиновников США.

А затем разведка США и Всемирная организация здравоохранения фактически выступили на стороне Китая, официально назвав обвинения США «спекулятивными». Ежедневно о биологических лабораториях США появляются десятки материалов. И теперь Майкл Помпео вынужден прикладывать усилия для заметания следов деятельности этих лабораторий. Потому что именно они становятся все более интересным фактором, который все стороны обвиняют в том, что в мире появляются все более новые опасные биологические агенты. Такие как коронавирус.