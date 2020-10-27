Американцы полностью контролируют рынок военных самолетов в Европе

Опубликована: 23 Октября 2020 г. 21:52



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Отечественные СМИ процитировали главу Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) и главкома Объединенных вооруженных сил НАТО генерала Кертиса Скапаротти. Этотталантливый военачальник сообщил, что США «решили разместить в Европе истребители пятого поколения». Об этом рассказал журнал «Профиля».

Это нельзя назвать новостью, об этом генерал Скапаротти рассказал, как о решении, которое было принято уже давно. Он рассказал, что F-35 прилетают в Европу постоянно, но теперь планируется их развертывание на территории "старушки" на постоянной основе. Генерал захотел еще и пару эсминцев с управляемыми ракетами.

То, что США разместят в Европе истребители пятого поколения пусть и не новость, перевооружение союзников по НАТО идет полным ходом. Ранее, в 1970-е, США смогли протолкнуть такую-же схему с истребителями F-16, когда возникла необходимость сменить предыдущее поколение истребителей. F-104 разработки 1950-х сменили на 350 новых по тем временам самолетам. Их собирали в цехах SABCA и «Фоккера».

Прошли десятилетия и американцы решили это решили повторить свой успех. И даже превзойти в программе «Единого ударного истребителя» (Joint Strike Fighter, JSF). И по деньгам и по единицам сложного технически вооружения. Британия готова потратить $2,5 млрд. Италия и Нидерланды - соответственно $1 млрд и $800 млн. Австралия, Дания, Канада, Норвегия и Турция порядка $100-200 млн.

Британия будет обучать персонал. В Дании будут производить пиллоны для установки вооружения, Канада поставит шасси и Австралия поставит лонжероны центроплана. Это тысячи рабочих мест на десятилетия вперед. Италия получит финальную сборочную линию и региональный сервисный центр.

Даже Канада, как пишет журнал "Профиль", не решилась соскочить , хотя там и было такое мнение в политической руководстве. Но есть и совсем особый случай - Анкара. После покупки российского ЗРК С-400 поставки заказанных F-35 оказались под санкциями. И генерал Скапаротти на этом решении настаивал.

На место Турции заступила Бельгия, которая выбрала F-35 для замены устаревших F-16. Самолет выбран Польшей для замены МиГ-29 и Су-22.

Трагедия новых "лимитрофов" в том, что они не могут сменить поставщика такого важного и технически сложного вооружения. Так, Анкара уже провела обучение пилотов на F-35A. Четыре экипажа уже готовы. «Партнерские» заказы из Европы будут выполнены в течение 10 лет. И к исходу 2020-х у НАТО на европейском театре военных действий будет 400 истребителей пятого поколения.

Пока американские F-35 довольствовались короткими турами, к примеру, весной 2017 года посетили Эстонию. В 2021 году начнется перевооружение с английской авиабазы Лейкенхит. Следующими будут Авиано и Шпангдалем в Италии и Германии соответственно. Европейцы до сих пор летают на F-16, построенных в 1970-80-х. И теперь беспокойство вызывает как неторопливый темп закупки российскими ВКС Су-57, так и их незначительное количество. Сотня-полторы - это явно недостаточно, чтобы сопротивляться 600 истребителями США, которые уже скоро затупят на дежурство у воздушных границ России.