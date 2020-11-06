Осужденный экс-глава Удмуртии Александр Соловье попытается опротестовать приговор

Опубликована: 27 Октября 2020 г. 22:56



Сайт главы Удмуртии Сайт главы Удмуртии

В Завьяловский районный суд поступила апелляция на приговор осужденного экс-главы Удмуртии Александра Соловьева. Верховный суд Удмуртии рассмотрит дело в течении 30 дней.Ранее адвокат Галина Сбоева, что в приговоре суд не учел доводы стороны защиты, а нарушения закона прослеживались со дня возбуждения уголовного дела.Соловьева признали виновным в совершении двух преступлений по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации в особо крупном размере»). 14 октября 2020 года суд приговорил его к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн рублей. С учетом его пребывания в СИЗО и под домашним арестом, бывшему главе региона останется провести в колонии 6 лет и 6 месяцев.