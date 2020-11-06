Пенсионера искали два месяца и нашли скелет

Опубликована: 28 Октября 2020 г. 22:16



ИА СУСАНИН ИА СУСАНИН

В Удмуртии нашли скелет пожилого человека, которого искали с июля. Страшную находку обнаружил житель села Кильмезь Сюмсинского района недалеко от населенного пункта.Личность погибшего удалось установить – им оказался 75-летний пенсионер из того же села. «В июле текущего года мужчина ушел на рыбалку и домой не вернулся. 24 июля родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении», – рассказали следователи.В настоящее время они проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.