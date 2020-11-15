Экс-начальника МВД Ижевска и 11 его подельников будут судить за организацию азартных игр

Опубликована: 11 Ноября 2020 г. 21:00



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В Удмуртии передали в суд дело об организации сети игорных заведений? cообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.На скамье подсудимых окажется 13 человек, в том числе 34-летний организатор и руководитель преступного сообщества, 10 непосредственных участников и 51-летний бывший начальник УМВД России по Ижевску, обвиняемый в пособничестве. Еще один фигурант уголовного дела – племянник бывшего начальника городского управления полиции, также обвиняется в пособничестве незаконным организации и проведению азартных игр. В отношении еще 11 человек – работников игорных заведений – дела передали в суд чуть раньше. Они отделались судебными штрафами.По мнению следствия, в феврале 2018 года 34-летний мужчина создал преступное сообщество, которое проводило азартные игры в шести игорных заведениях, в том числе казино. Кроме того, сообщники разместили более 40 игровых терминалов в общественных местах в Ижевске и Завьяловском районе. Доход от незаконной деятельности составил более 30 млн рублей.Начальник УВД Ижевска оказывал содействие преступному сообществу, давал им советы и указания. Через племянника он предупреждал руководителя группы о предстоящих полицейских проверках, а также препятствовал подчиненным в проведении этих проверок и заставлял их возвращать изъятое игровое оборудование.Пресечь действия сообщества и задержать участников, пытавшихся замести следы, удалось в марте 2019 года. Следователи допросили более 170 свидетелей, провели 49 обысков, изъяли 100 единиц игрового оборудования и более 900 тыс. рублей. Материалы уголовного дела направили в суд.Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, сопровождение мероприятий по задержанию и документированию противоправной деятельности бывшего начальника УМВД России по Ижевску осуществлялось сотрудниками собственной безопасности регионального МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Удмуртии. Данный сотрудник был уволен в июне 2016.