Ижевчанка хотела стать порноактриссой и заплатила за это почти миллион

Опубликована: 17 Ноября 2020 г. 20:35



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Жительница Ижевска, пытаясь пробиться в порноактрисы, отдала почти миллион рублей мошеннику из Анжеро-Судженска, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.В мае 2019 года 24-летняя ижевчанка откликнулась на объявление в интернете о поиске актрис для съёмок в порно. Работодатель оказался мошенником. Он обещал женщине, что в течение полугода она попадёт в пикантную индустрию, будет получать большие гонорары и станет его женой. Для этого надо было всего лишь перечислять деньги на его счёт.Например, одним из поводов для перевода стал звонок, на который ижевчанка не ответила. Мошенник сказал, что из-за этого сорвался её вылет на кастинг и теперь она должна выплатить штраф. В общей сложности кандидатка в порноактрисы совершила 127 переводов на сумму 995 тыс. рублей. Женщина занимала деньги у друга под предлогом оплаты лечения матери, брала микрокредиты, вот только трудоустройства не произошло.Поняв, что её обманули, ижевчанка в октябре 2019 года обратилась в полицию. Афериста задержали. Им оказался 32-летний житель Кемеровской области. Против него возбудили дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Он полностью признал свою вину и выплатил своей жертве 10 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба.В ходе следствия была установлена причастность фигуранта к краже из квартиры бытовой техники, которую он позже продал в комиссионку. По данному факту возбудили дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Расследование в отношении мужчины завершено. Материалы переданы на рассмотрение в Анжеро-Судженский городской суд. Мошеннику грозит лишение свободы сроком до 6 лет