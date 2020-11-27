Виновник ДТП в котором погибла семья из 4 человек, получил 2,5 года

Опубликована: 25 Ноября 2020 г. 07:46

Собранные Игринским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 34-летнего жителя Глазовского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

Как установлено следствием и судом, 24 февраля 2020 года около 14 часов осужденный в условиях снегопада и недостаточной видимости следовал на автомобиле марки «Toyota Highlander» по автодороге «пос. Игра – г. Глазов» Удмуртской Республики в направлении г. Глазов. Не убедившись в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения, на 17 километре автодороги мужчина выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки «LADA GAB130 LADA X RAY», в котором находилась семья из пяти человек: двое супругов - 35-летний мужчина и 36-летняя женщина и их трое малолетних детей - дочери в возрасте 1 год, 7 и 9 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия все члены семьи, находившиеся в данной машине, погибли, кроме годовалой девочки, здоровью которой причинен тяжкий вред. 

В рамках расследования уголовного дела допрошены очевидцы и свидетели ДТП, проведены проверки показаний на месте, изъяты и осмотрены видеозаписи с видеорегистратора и мобильного телефона одного из очевидцев, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Назначены и проведены 9 судебно-медицинских и 2 автотехнические судебные экспертизы.

Приговором суда водителю назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев.



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