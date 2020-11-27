В Ижевске мэр Олег Бекмеметьев собрался пересаживать жителей на беспилотное летающее такси

Опубликована: Сегодня 18:08

Пресс-служба "Концерна "Калашников". Kalashnikov.Media

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что рассчитывает в ближайшие пять - шесть лет запустить в городе беспилотные летающие такси, так как производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в республике развивается быстрыми темпами. Об этом он сообщил журналистам, уточнив, что варианты такой новации обсуждали в "Сколково".

"Мы базировали эту идею на том, что у нас очень успешно работает ряд компаний, которые развивают именно эту сферу - беспилотные летательные аппараты. Пока с другими задачами и целями, но я уверен, что, начав переговоры с нашими бизнесменами, которые этим занимаются, мы найдем взаимопонимание. Надеемся на это, и, возможно, развитие пойдет именно в сторону такого вида общественного транспорта как беспилотное такси или управляемое пилотное такси, но именно воздухоплавающее", - сказал Бекмеметьев.

По его словам, учитывая быстрые темпы развития технологий, подобный транспорт в Ижевске может появиться в ближайшие пять - шесть лет.

"Технологии развиваются очень быстро. Я уверен, и об этом говорили и другие главы городов на сессии в "Сколково", что мы не забегаем вперед. Мы догоняем с этой нашей идеей, догоняем, например, те проекты, которые есть в Корее, в южноазиатских странах. <…> Если дорогу проектировать год - полтора от момента, когда деньги найдены, строить ее - это еще плюс 4 года, - то есть 5-6 лет на дорогу. А за это время, учитывая, какими темпами смартфоны у нас появились, я думаю, что летающее такси может появиться гораздо быстрее", - сказал глава города.


Теги
технологии школа футбол суд транспорт Сарапул ДТП Воткинск правительство СМИ выставка Голливуд Москва самолет праздник Госсовет УР МЧС конкурс банк мода наркотики Дмитрий Медведев торговля терроризм оружие зоопарк молодежь Малая Пурга алкоголь свадьба видео бизнес безопасность ГИБДД телевидение Владимир Путин строительство лес выборы убийство спортсмен США дороги религия промышленность ремонт штраф прокуратура депутат Ува ЖКХ Удмуртия Можга фестиваль дети Завьялово ГЖД рейтинг творчество погода семья кино медицина Александр Волков физкультура музыка туризм Балезино траур пенсия пожар полиция хоккей Игра Новый год/Рождество МВД преступление образование здоровье природа долг звезда пристав ИжГТУ бюджет Интернет Ижавто инвалид вода занятость розыск армия финансы Россия СКП Глазов Украина ветеран Ижевск животные
Все теги
Яндекс.Погода