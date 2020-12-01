Как продать родину и выглядеть няшным, как Никол Пашинян в Армении

Опубликована: 30 Ноября 2020 г. 23:52





Армения бушует. Нет, не на фронте. Там уже миротворцы, тишь и благодать, только иногда пролетают мирные теперь уже беспилотники, мониторящие режим прекращения огня.

Вся Армения бушует в Ереване на площадях и на кухнях, в парламенте, в судах и тихих двориках. Некогда достаточно монолитная политическая нация требует ответов. Которых нет. Нет ни у кого, кроме самого Никола Пашняна. Однако если он озвучит эти ответы, то путь у него останется только один, как у главнокомандующего, который предал свой народ.

Впрочем, если бы у него была совесть - пулю он бы уже принял. Или добровольно в своем бункере. Или где-нибудь в Шуше, пытаясь лично и геройски сбросить штурмующих город азербайджанцев (или турецкий спецназ) с неприступных скал, на которых стоит город. Совесть Пашиняна по-прежнему никак не влияет на необходимость армян получить ответы от своего премьер-министра на простые в общем вопросы.

Почему, объявив мобилизацию, он оставил Карабах наедине с враждебным государством? Почему была сорвана мобилизация? Почему он добился сокращения военных расходов? Где деньги, куда потрачены сэкономленные средства?

Положение у популярного некогда политика - хуже не придумаешь. Два с половиной года назад Никол Пашинян ворвался в армянскую власть на плечах очередной цветной революции. Тогда он рассказывал, что все эти прежние власти – воры из числа карабахских кланов, из числа ветеранов еще той, прошлой войны. Разогнал вроде воров, кого-то даже вроде посадил. Но денег в бюджете от этого больше не стало. Куда же делись те деньги, которые должны были попасть в бюджет после «раскулачивания» прежних властей?

При этом каждому, хоть немного наблюдавшему поведение всего того соросовского отродья, которое раз за разом пролазит во власть по всему бывшему советскому блоку, очевидно: деньги оказываются в руках тех, кто приходит под лозунгами цветных революций. Вот так и Никол Пашинян превратился в того, против кого он так рьяно боролся. Коррупцию возглавил. То есть армянский народ снова наткнулся на те грабли, на которых с таким удовольствием скачут народы Грузии, Украины, Киргизии, Молдовы и несколько реже – прочие бывшие «наши».

В общем, «за деньги» Пашинян пояснить не может совсем. Или уже потрачены, или все еще обязан Никол своим спонсорам. А между тем, карабахские беженцы, чье жилье и земля остается под контролем их не признанного государства и под защитой миротворцев, уже едут домой. В Армении для них не нашлось места. И те небольшие деньги, которое выделил для их обустройства правительство Армении кончились. Поэтому в Карабах по состоянию на 30 ноября 2020 года вернулись 23 тысячи жителей.

Глядя на это, ежедневно сталкиваясь с ненавистью простых армян, депутаты пропашиняновской фракции «Мой шаг» в парламенте покидают движение. Соратники Пашиняна не хотят оказаться в стане предателя, не хотят поддерживать развал страны и потерю армянских земель, которые волею политиков и силой военных оказались под контролем Азербайджана. У депутатов тоже есть вопрос, который они задают уже вслух: за сколько Никол Пашинян продал Арцах Азербайджану и сколько денег с этой операции ушло в руки американских, британских и иных советников из «Фонда Сороса»?

Теряя реальный вес в армянской политике Пашинян все больше виртуализируется. Деньги, и украденные, и спонсорские, идут на создание собственной фабрики троллей. Собственно, ничего нового – так же поступили нацисты на Украине, когда им потребовалось создать видимость массовости поддержки майдана. Так же поступают на деньги польской разведки белорусские «Нехта» и прочие «змагары». И там, и там это оборачивается не просто гражданским противостоянием – на украденные или спонсорские деньги Пашинян натравливает своих оставшихся сторонников на своих противников. Вероятно, цель этого – гражданская война, насилие на улицах, чтобы окончательно зачистить политическое поле от оппозиции Пашиняну.

Почему он не может действовать иначе? Он пытался. Но армянские суды не пошли на поводу у властей и раз за разом отпускают из под стражи тех, кого пакуют пока еще верные премьер-министру силовики. И когда Пашинян обвиняет оппозицию в предательстве – этому не верит никто. А процессуально доказать обвинения в адрес оппозиции у пашиняновских сторонников не получается. Суды оправдывают митингующих и демонстрантов.

Некогда любимец ереванской «улицы» понимает, что больше ему не верит никто. И не чувствует поддержки даже в ближнем круге. Так, все чаще из окружения Пашиняна звучат обвинения в адрес премьер-министра в паранойе. Он видит заговоры повсюду. Но даже если заговор есть - найти его следы выкормыш соровсовских курсов повышения политической квалификации не в состоянии. Тут требуется оперативное мастерство, обширный политический опыт и грамотная стратегия в сфере безопасности. То, чего не преподавали Пашиняну у Сороса.

Однако, чем дольше и истеричнее Никол Пашинян ищет козни против него, тем все глубже он проваливается в кризис власти. Сомнения в его способности управлять страной крепнут с каждым днем. Сможет ли он отдавать отчёт своим действиям и не устроит ли в Ереване очередную политически-мотивированную резню – большой вопрос.