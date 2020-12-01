Как продать родину и выглядеть няшным, как Никол Пашинян в Армении

Опубликована: 30 Ноября 2020 г. 23:52

Армения бушует. Нет, не на фронте. Там уже миротворцы, тишь и благодать, только иногда пролетают мирные теперь уже беспилотники, мониторящие режим прекращения огня.

Вся Армения бушует в Ереване на площадях и на кухнях, в парламенте, в судах и тихих двориках. Некогда достаточно монолитная политическая нация требует ответов. Которых нет. Нет ни у кого, кроме самого Никола Пашняна. Однако если он озвучит эти ответы, то путь у него останется только один, как у главнокомандующего, который предал свой народ. 

Впрочем, если бы у него была совесть - пулю он бы уже принял. Или добровольно в своем бункере. Или где-нибудь в Шуше, пытаясь лично и геройски сбросить штурмующих город азербайджанцев (или турецкий спецназ) с неприступных скал, на которых стоит город. Совесть Пашиняна по-прежнему никак не влияет на необходимость армян получить ответы от своего премьер-министра на простые в общем вопросы.

Почему, объявив мобилизацию, он оставил Карабах наедине с враждебным государством? Почему была сорвана мобилизация? Почему он добился сокращения военных расходов? Где деньги, куда потрачены сэкономленные средства?

Положение у популярного некогда политика - хуже не придумаешь. Два с половиной года назад Никол Пашинян ворвался в армянскую власть на плечах очередной цветной революции. Тогда он рассказывал, что все эти прежние власти – воры из числа карабахских кланов, из числа ветеранов еще той, прошлой войны. Разогнал вроде воров, кого-то даже вроде посадил. Но денег в бюджете от этого больше не стало. Куда же делись те деньги, которые должны были попасть в бюджет после «раскулачивания» прежних властей?

При этом каждому, хоть немного наблюдавшему поведение всего того соросовского отродья, которое раз за разом пролазит во власть по всему бывшему советскому блоку, очевидно: деньги оказываются в руках тех, кто приходит под лозунгами цветных революций. Вот так и Никол Пашинян превратился в того, против кого он так рьяно боролся. Коррупцию возглавил. То есть армянский народ снова наткнулся на те грабли, на которых с таким удовольствием скачут народы Грузии, Украины, Киргизии, Молдовы и несколько реже – прочие бывшие «наши».

В общем, «за деньги» Пашинян пояснить не может совсем. Или уже потрачены, или все еще обязан Никол своим спонсорам. А между тем, карабахские беженцы, чье жилье и земля остается под контролем их не признанного государства и под защитой миротворцев, уже едут домой. В Армении для них не нашлось места. И те небольшие деньги, которое выделил для их обустройства правительство Армении кончились. Поэтому в Карабах по состоянию на 30 ноября 2020 года вернулись 23 тысячи жителей.

Глядя на это, ежедневно сталкиваясь с ненавистью простых армян, депутаты пропашиняновской фракции «Мой шаг» в парламенте покидают движение. Соратники Пашиняна не хотят оказаться в стане предателя, не хотят поддерживать развал страны и потерю армянских земель, которые волею политиков и силой военных оказались под контролем Азербайджана. У депутатов тоже есть вопрос, который они задают уже вслух: за сколько Никол Пашинян продал Арцах Азербайджану и сколько денег с этой операции ушло в руки американских, британских и иных советников из «Фонда Сороса»?

Теряя реальный вес в армянской политике Пашинян все больше виртуализируется. Деньги, и украденные, и спонсорские, идут на создание собственной фабрики троллей. Собственно, ничего нового – так же поступили нацисты на Украине, когда им потребовалось создать видимость массовости поддержки майдана. Так же поступают на деньги польской разведки белорусские «Нехта» и прочие «змагары». И там, и там это оборачивается не просто гражданским противостоянием – на украденные или спонсорские деньги Пашинян натравливает своих оставшихся сторонников на своих противников. Вероятно, цель этого – гражданская война, насилие на улицах, чтобы окончательно зачистить политическое поле от оппозиции Пашиняну.

Почему он не может действовать иначе? Он пытался. Но армянские суды не пошли на поводу у властей и раз за разом отпускают из под стражи тех, кого пакуют пока еще верные премьер-министру силовики. И когда Пашинян обвиняет оппозицию в предательстве – этому не верит никто. А процессуально доказать обвинения в адрес оппозиции у пашиняновских сторонников не получается. Суды оправдывают митингующих и демонстрантов.

Некогда любимец ереванской «улицы» понимает, что больше ему не верит никто. И не чувствует поддержки даже в ближнем круге. Так, все чаще из окружения Пашиняна звучат обвинения в адрес премьер-министра в паранойе. Он видит заговоры повсюду. Но даже если заговор есть - найти его следы выкормыш соровсовских курсов повышения политической квалификации не в состоянии. Тут требуется оперативное мастерство, обширный политический опыт и грамотная стратегия в сфере безопасности. То, чего не преподавали Пашиняну у Сороса.

Однако, чем дольше и истеричнее Никол Пашинян ищет козни против него, тем все глубже он проваливается в кризис власти. Сомнения в его способности управлять страной крепнут с каждым днем. Сможет ли он отдавать отчёт своим действиям и не устроит ли в Ереване очередную политически-мотивированную резню – большой вопрос.


Теги
ДТП МВД Голливуд финансы свадьба строительство США телевидение траур праздник пожар физкультура розыск мода наркотики лес фестиваль бизнес творчество суд СМИ ГЖД ЖКХ Новый год/Рождество инвалид Россия религия промышленность туризм молодежь погода дети Завьялово ремонт здоровье Балезино футбол оружие выставка ИжГТУ Владимир Путин ветеран СКП Удмуртия рейтинг Малая Пурга музыка образование Госсовет УР правительство хоккей бюджет Интернет кино Александр Волков спортсмен безопасность дороги самолет животные ГИБДД полиция выборы медицина алкоголь Сарапул природа школа вода торговля технологии звезда пенсия долг убийство транспорт Ижавто прокуратура штраф занятость зоопарк конкурс пристав преступление Глазов Ижевск Москва армия МЧС Ува Украина депутат банк видео Воткинск терроризм Можга Игра семья Дмитрий Медведев
Все теги
Яндекс.Погода