Задушившего десятки пожилых женщин маньяка задержали в Казани

Опубликована: 1 Декабря 2020 г. 18:33

Фото: Следственный комитет России
В Казани задержали подозреваемого в убийстве, по разным оценкам, от 23 до 32 пенсионерок, в том числе трех жительниц Удмуртии, сообщает «Интерфакс».

«Задержанный Радик Тагиров подозревается в нападениях на пожилых женщин в разных городах Поволжья в 2011-2013 годах», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, что во всех случаях жертвами злоумышленника стали женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Все они проживали в «хрущёвках», как правило, не выше третьего этажа. Мужчина, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил пенсионерок удавкой, например, поясом от халата. Следователи предполагали, что убийца может быть жителем Удмуртии. За информацию о нем предлагалась награда около 3 миллионов рублей.


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