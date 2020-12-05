Задушившего десятки пожилых женщин маньяка задержали в Казани

Опубликована: 1 Декабря 2020 г. 18:33



Фото: Следственный комитет России Фото: Следственный комитет России

В Казани задержали подозреваемого в убийстве, по разным оценкам, от 23 до 32 пенсионерок, в том числе трех жительниц Удмуртии, сообщает «Интерфакс».«Задержанный Радик Тагиров подозревается в нападениях на пожилых женщин в разных городах Поволжья в 2011-2013 годах», - рассказал собеседник агентства.Напомним, что во всех случаях жертвами злоумышленника стали женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Все они проживали в «хрущёвках», как правило, не выше третьего этажа. Мужчина, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил пенсионерок удавкой, например, поясом от халата. Следователи предполагали, что убийца может быть жителем Удмуртии. За информацию о нем предлагалась награда около 3 миллионов рублей.