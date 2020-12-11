США и НАТО пытаются оспорить возможность России контролировать Севморпуть

Опубликована: 7 Декабря 2020 г. 20:37



Автор: Marcusroos - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2850168 Автор: Marcusroos - собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2850168

24 ноября ледокол норвежской береговой охраны «Свальбард» вернулся в порт Лонгъир. С 15 октября он следовал по Ледовитому океану. Потому что надо было собрать несколько автономных буев США, сообщает РЕГНУМ. Официально, буи собирали информацию о потеплении климата в Море Бофорта. Это северное побережье Аляски и Канады. «Мирные» буи должен был собрать ледокол береговой охраны США, но в 2019 году он загорелся и все еще не починен. Поэтому американцы обратились к союзнику по НАТО.

Можно только в страшном сне представить, каких нервов и трудового военно-морского героизма стоило верным шафкам США пройти по Ледовитому океану порядка 9 тысяч километров туда и обратно. Но каждому очевидно, что не климат интересен США. И шли они туда, чтобы найти и собрать приборы, которые были призваны собрать информацию о стратегических подлодках России, дежурящих в полярных морях у берегов Северной Америки.

Норвегам пришлось возвращаться уже в условиях наступающей полярной ночи, иногда заходя в акваторию Севморпути России. Время от времени норвежское судно попадало на Северный морской путь, где флот нашей страны не стал препятствовать прохождению норвежского кораблика с экипажем 55 человек, сообщает «Евразия Дейли».

Однако очевидно, что Северный морской путь – это кратчайшая дорога между Европой и Дальним Востоком. Даже натовские военные теперь оказались вынуждены им пользоваться. Поскольку этот путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское моря) и частично Тихого океана (Берингово море).

Россия оперирует международным правом. Севморпуть - это территориальные и внутренние моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа, а также норм национального законодательства РФ. В общем очевидно, что норвежский ледокол шел с разрешения России, иначе пройти там он бы не смог бы физически, даже не в силу необходимости навигационной подготовки и штурманской проводки силами России. Можно только предположить, что корыто это пропустили только потому, что норвежцы цивилизованно попросили на то разрешение. И получили его.

Но, как пишет Лента.ру 24 ноября, Минобороны сообщило о вторжении американского судна. Это был эсминец имени русофоба - «Джон Маккейн», который убрался из российских вод на Дальнем Востоке, только после угрозы тарана. Нарушение границы остановил большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Он предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.

Таким образом американцы, видимо пытались напомнить, что арктическая морская магистраль оспаривается частью стран Арктического Совета, как российская. Среди членов Совета в большинстве – страны НАТО: США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия. В Финляндии вопрос вхождения в НАТО стоит на повестке дня. Швеция, не являясь официально членом НАТО, всегда действет в интересах агрессивного военного блока. И когда США настаивает на том, что Россия угрожает арктическим территориям – все страны альянса и их союзники идут на поводу. В итоге НАТО в Арктике и вдоль Северного Морского пути пытаются наращивать свой потенциал.

При этом, то, что Север позволяет доставлять товары из Азии почти вдвое быстрее, чем с помощью Суэцкого канала, привлекает к региону внимание азиатских стран. В мае 2013 г. странами-наблюдателями Арктического совета стали Япония, Китай, Сингапур. Страны Евросоюза и прочие страны АТР также активно интересуются транспортной магистралью.

Но без участия России плавать в Севморпути невозможно. Существует и законодательство России, которое устанавливает акваторию трассы. По закону – это набор территорий, а не единая трасса. Это связано с тем, что моря могут перемерзать, погод постоянно меняется, перемены касаются и других гидрологических и климатических условий.

При этом Россия считает важным контролировать акватории в границах территориального моря (12 морских миль), либо в границах исключительной экономической зоны (200 морских миль) континентального шельфа РФ. Это важно, потому что Севморпуть – это единая транспортная коммуникация. Территория ее проходима с согласия России на их пропуск. Более того. Россия берет на себя ответственность по обеспечению судов любых стран связью, проводкой во льдах, спасением при стихийных бедствиях. Кроме того, это именно Россия ведет в этих водах планомерную и организованную природоохранную деятельность, ликвидирует ЧС и выявленные загрязнения, что способствует безопасному использованию Севморпути.