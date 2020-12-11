Бывшая жена ликвидированного в Берлине полевого командира дала против него показания

Опубликована: 8 Декабря 2020 г. 21:20



Сайт: Кавказский Узел Сайт: Кавказский Узел

В Земельном суде Берлина судят некоего "Вадима Николаевича К." Как пишет сайт "Немецкой волны", государственной вещательной корпорации Германии, известной еще как "Дойче Вэлле", там идут слушания по делу гражданина России. Его подозревают в устранении чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Обыскивают всех, запрещают вносить любую аппаратуру и даже бумажники. Журналистам разрешают пронести только блокнот и авторучку.

Генпрокуратура Германии обвинила "Вадима Николаевича К." в том, что он приехал в Берлин через Париж из Москвы и застрелил Зелимхана Хангошвили.

Владимир Путин на совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции прямо назвал Хангошвили террористом. Это было в Париже в декабре 2019-го, когда глава российского государства публично оценил ликвидацию боевика. По словам Путина, жертвами лишь одного из терактов, в осуществлении которого участвовал застреленный в Берлине Хангошвили, стали свыше 90 человек. Слова Путина прозвучали уже после того, как в отношении полевого командира был совершен акт возмездия, которого не могли добиться от властей Грузии, Украины и Германии власти России.

Бывшая жена Хангошвили, мать четверых его детей, Манана дала показания, которые во многом подтверждают точку зрения президента России. Манане 47, она родилась в Грузии. Теперь живет в федеральной земле Бранденбург. Она училась на медика в Эстонии, но потом семья попыталась воссоединиться в Чечне. Во время первой войны в Чечне бежала в Дагестан и жила с семьей в Хасавюрте. В 1996 в Чечне в ходе боев в погибли ее сестра и племянница. В 1997 Манана окончила медицинскую академию в Дагестане.

В конце 1999-го в Чечне снова началась война, Манана бежала в Панкисское ущелье Грузии. Там весной 2000 ее двоюродная сестра выдала Манану замуж за Зелимхана Хангошвили: "Я ни о чем не знала, меня как врача вызвали к пациенту - а там оказался Зелимхан". Развелась она только в 2017 году уже в Германии.

Судья допрашивал бывшую жену Хангошвили о нападении на Назрань летом 2004 года. Подробностей Манана не знает, но по разным оценкам в отряде Хангошвили были от 20 до 60 боевиков.

По словам Мананы, в начале 2005-го они вернулись в Грузию, где за несколько месяцев до этого в результате так называемой "революции роз" к власти пришел тогда 37-летний выпускник Колумбийского университета в Нью-Йорке Михаил Саакашвили. По словам бывшей жены Хангошвили, террорист в Грузии получил титул "эмира Панкиси", поскольку "договорился с властями Саакашвили о том, что несет ответственность за своих людей в ущелье". Связь Саакашвили и убитого полевого командира могут стать предметом рассмотрения суда. Так, в ходе следствия в качестве свидетеля была опрошена супруга Михаила Саакашвили Сандра. При этом, известно, что Хангошвили пытался остаться жить на Украине, когда Саакашвили занял пост губернатора Одесской области.

Впереди еще много допросов и длительный сложный процесс. Человек, которого подозревают в ликвидации террориста, "Вадим Николаевич К.", молчит.



