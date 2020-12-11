Зарезал мать после употребления алкоголя и наркотиков мужчина в Ижевске

Опубликована: 8 Декабря 2020 г. 21:40



Пресс-служба СК РФ Пресс-служба СК РФ

Следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления обвиняется 26-летний житель г. Ижевска.

По данным следствия, в ночь с 6 на 7 декабря 2020 года мужчина в своей квартире в Устиновском районе г. Ижевска нанес множественные удары кухонным ножом в голову своей 61-летней матери, с которой проживал совместно. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте. Обвиняемый нигде не работал, накануне случившегося употребил спиртные напитки и наркотические средства.

В рамках первоначальных следственных действий произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены медицинская и иные необходимые судебные экспертизы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Мужчина задержан. Следователем готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.