Две смертельные аварии произошли в Ижевске за сутки

Опубликована: 15 Декабря 2020 г. 18:13



Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

15 декабря 2020 года, около 7 часов утра, на 33 км автодороги «Обходг. Ижевска» Завьяловского района, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» -69-летний мужчина, не справился с управлением, совершил съезд с дороги влевый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие –дорожный знак. В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ Патриот» иего пассажир – 57-летняя женщина, скончались на месте происшествия. Внастоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельствапроисшествия устанавливаются.Еще одна смертельная авария случилась сегодня около 2 часов 11 минут на ул. Баранова в г. Ижевске. 22-летний водитель автомобиля «Mersedes» не справился с управлением,совершил наезд на препятствие – световую опору линии электропередач. Врезультате ДТП водитель скончался на месте происшествия. По фактупроисшествия проводится проверка.