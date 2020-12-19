Две смертельные аварии произошли в Ижевске за сутки

Опубликована: 15 Декабря 2020 г. 18:13

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
15 декабря 2020 года, около 7 часов утра, на 33 км автодороги «Обход
г. Ижевска» Завьяловского района, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» -
69-летний мужчина, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в
левый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие –
дорожный знак. В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ Патриот» и
его пассажир – 57-летняя женщина, скончались на месте происшествия. В
настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства
происшествия устанавливаются.

Еще одна смертельная авария случилась сегодня около 2 часов 11 минут на ул. Баранова в г. Ижевске. 22-летний водитель автомобиля «Mersedes» не справился с управлением,
совершил наезд на препятствие – световую опору линии электропередач. В
результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. По факту
происшествия проводится проверка.


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