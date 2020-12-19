Священник с женой разбились в ДТП в Удмуртии оставив сиротами двоих детей

Опубликована: 17 Декабря 2020 г. 16:37



Ижевская и Удмуртская Епархия Ижевская и Удмуртская Епархия

15 декабря 2020 года, в результате дорожно-транспортного происшествия, трагически скончался клирик храма Успения Божией Матери г. Ижевска священник Владимир Иванович Давыдкин вместе со своей супругой. Вместе с ними в транспорте были двое детей, которые в настоящее время госпитализированы.

Священник Владимир Иванович Давыдкин родился 21 июня 1982 года в с. Сям-Можга Увинского района в многодетной семье зоотехника и учительницы.

В декабре 1982 года крещен в Троицком соборе г. Ижевска. Крестным отцом был его родной дядя Владимир Сергеевич Петров, ныне протоиерей, настоятель Петро-Павловского храма с. Тыловыл-Пельга Вавожского района.

В 2007 – 2013 годах трудился в Свято-Успенском женском монастыре с. Перевозное Воткинского района водителем и звонарем.

В 2012 году вступил в брак с Анисенковой Марией Сергеевной.

В 2014 году поступил в Пермскую Духовную Семинарию на заочное обучение.

14 октября 2014 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Свято-Михайловском Соборе г. Ижевска митрополитом Ижевским и Удмуртским Николаем был рукоположен в сан диакона.

21 января 2019 года освобожден от должности штатного священника Ризоположенского женского монастыря с. Люк и назначен штатным клириком Прихода храма Успения Божией Матери г. Ижевска, где и служил до дня своей трагической кончины.

У погибших супругов остались двое детей двух и четырех лет (они также были в автомобиле в момент ДТП, сейчас госпитализированы). В регистратуре Михаило-Архангельского собора принимаются пожертвования (с пометкой «Для детей погибшего свящ. Владимира»). Контактное лицо — Анна Викторовна Воскресенских тел.: +7 912 757 56 78.