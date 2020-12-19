Депутат от ЛДПР в Глазовском районе занят рейдерским захватом бизнеса?

Опубликована: 17 Декабря 2020 г. 16:36





В ноябре 2017 г. администрация Глазовского района передала в концессию ООО «Аквафонд» объекты водоснабжения района. Это 45 объектов, подлежащих реконструкции, 5 объектов строительства, 7 объектов иного недвижимого имущества и 17 объектов движимого имущества. Срок концессии - до 31 декабря 2040 г. Износ был установлен в 80 процентов. А для очистных сооружений с. Понино изношены на 100 %. Такой износ сам по себе является тяжелейшим обстоятельством, которое и побудило район искать выход в привлечении концессии. Самостоятельно Глазовский район выполнить работы по реконструкции водопровода и канализации по всему районы на момент заключения концессии был просто не в состоянии.

Концессионер в 2018-2019 гг. построил две сети водоснабжения в д. Адам и реконструировал систему водоснабжения в с. Понино. То есть работа ведется, ООО «Аквафонд» вкладывает свои и заемные средства, добиваясь выполнения соглашения.



И есть такой депутат Глазовского райсовета Максим Гомоюнов. Представитель ЛДПР по традиции своей партии плотно связан с частным бизнесом. В первую очередь - со своим ООО «Аванта», которое существовало с 2008. Через него он торговал стройматериалами и проводил какие-то строительные работы. Однако теперь он лишился этого предприятия, его пришлось закрыть. Оказался ли Гомоюнов заинтересован в зарабатывании денег иным способом? Иной личный интерес? Может быть, в конце концов теперь Гомоюнов занимается формированием у жителей Глазовского района негативного мнения о работе концессионера.

Гомоюнов сам и через подставных инициировал более 20 проверок ООО «Аквафонд» в 2018-2019 гг. Привлекал он Роспотребнадзор, Прокуратуру, Министерства природных ресурсов и окружающей среды. Концессионер оштрафован на 1 миллион рублей. Большинство нарушений - отсутствия зон санитарной охраны на объектах водоснабжения. Но концессионер по соглашению и не был обязан такие зоны создавать. Более того, до 2017 г. этот вопрос никогда не поднимался. Но муниципалитет никто не штрафовал, а концессионера теперь штрафуют. Однако, штрафных санкций к муниципалитету ранее не предъявляли. Более того, ООО «Аквафонд» в 2019 г. обратилось в Минприроды Удмуртии, но ответа так и не получило.

Концессионер собирался построить в с. Понино Глазовского района новую канализацию. Старая разрушена еще к 2010 году. Но чтобы вернуть канализацию жителям Понино у 2023 надо работать. Однако у ООО «Аквафонд» может просто не хватить денег после того, как Минприроды Удмуртии уже в шестой раз накладывает штрафные санкции на ООО «Аквафонд».

Глазовский район пытался спроектировать канализацию для Понино, но проекты не прохошли экспертизу. Более того, канализация на это небольшое село обошлось бы бюджету в 150 миллионов рублей. Однако есть выход - модуль биологической очистки стоимостью в 15-20 млн рублей. ООО «Аквафонд» предлагало муниципалитету и Минстрою УР поменять соглашение и построить такие модули, но услышано так и не было.

ООО «Аквафонд» исполняет соглашение о концессии, ежемесячно отчитывается перед администрацией МО «Глазовский район» и депутатами Глазовского района. Вплоть до 2020 г. «Аквафонд» опережал график работ. Работы ведутся и сейчас. Однако теперь, после всех штрафов часть счетов «Аквафонда» арестованы.

Неисполнение им взятых обязательств может привести к расторжению концессионного соглашения. Депутат Максим Гомоюнов продолжает давить на ООО «Аквафонд» с целью рейдерского захвата. Гомоюнову очень нравится ежегодная прибыль ООО «Аквафонд» - это около 1 млн рублей. Интерес депутата еще и в том, чтобы получить контроль за недвижимостью, полученной концессионером в аренду от Глазовского района по соглашению. Сама эта недвижимость может принести рейдеру немалую прибыль от сдачи в субаренду коммерческим организациям Глазова.

С целью получения контроля над концессионером Гомоюнов привлекает даже уголовников, с которыми у депутата ЛДПР прочная и давняя связь. Предложение директору ООО «Аквафонд» Филимонову - продать организацию за копейки - уже прозвучало. Филимонову угрожают, угрожают ему лично насилием, а его организации - новыми проверками Минприроды и Роспотребнадзора.