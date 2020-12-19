Бывшую любовницу зарезал ижевчанин и сел в тюрьму за 9,5 лет

Опубликована: 18 Декабря 2020 г. 14:40

Сайт Pixabay.com

Собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в  отношении 46-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что осужденный ранее на протяжении двух лет сожительствовал с 37-летней потерпевшей. За период совместного проживания между ними неоднократно происходили конфликты на бытовой почве и с сентября 2019 года мужчина и женщина стали проживать раздельно. 16 ноября 2019 года вечером осужденный пришел к квартире бывшей сожительницы с намерением пригласить ее на свой день рождения. Находясь на лестничной площадке в подъезде, мужчина увидел, что к потерпевшей пришли ее знакомые. После того, как женщина открыла им дверь, осужденный ворвался в квартиру, затащил ее на кухню, схватил нож и несколько раз ударил по различным частям тела. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.


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