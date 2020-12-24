Польско-литовскими мифами орудуют коллаборанты для захвата власти в Беларуси

Опубликована: 21 Декабря 2020 г. 15:34

Сайт Pixabay.com

На прошедшей в Минске конференции соотечественников, посвященной 75-летию Победы в Великой отечественной войне говорили о необходимости координации работы по сохранению исторической памяти наших народов, народов России и Белоруссии. Такая координация позволила бы воспитать чувство сопричастности к великому подвигу Победу, наполненному воспоминаниями о трагедии и героизме дедов.

Особенной актуальностью наполняется такая работа, когда белорусам навязывают чужды символы и откровенно вражеские смыслы. Делается это и путем возрождения коллаборационизма на территории, которые реваншисты из Польши и Литвы полагают своими.

И память о единстве советского народа в борьбе с нацизмом, с польским экспансионизмом 1920 – 1930 г.г., единстве подвига советского солдата – это одно из немногих препятствий на пути того неприличного, даже постыдного мифа о русской агрессии, объектом которого якобы были польские и литовские земли. Тогда как уния Польши и Литвы, в которой унижались права православных, в которой польский пан мог безнаказанно холопить, насиловать и убивать любого православного христианина, превозносится как образец средневековой демократии и подлинно европейского развитого общества.

Эти мысли звучат не только из Варшавы, но и из Брюсселя и Страсбурга. Такую модель пытаются насаждать в мозгах молодых людей и предлагать более зрелым, как модель европейской Беларуси. Надо лишь взять в руки тряпку, которую коллаборанты изобрели во время первой немецкой оккупации в 1918 года, а потом дали в руки предателей и эсэсовских палачей белорусского народа в 1941.

В России помнят, что и Александр Лукашенко был какое-то время очарован концепцией того, что на территории Восточной Европы две тирании неволили местных жителей. Концепция Польши и прибалтийских шпротных нацистов, которые планомерно размывают историческую память бел белорусов, память о единстве в страшной войне и общей Победе, натыкается на факты. В которых есть украинские и прибалтийские эсэсовцы, сжигавшие Хатынь сотни других белорусских деревень вместе с жителями. Есть поляки, которые били в спину Красной Армии и уже после Победы проводили этнические чистки и добивали остатки еврейского населения, чудом уцелевшего в горниле Холокоста.

Руководству Белоруссии нужно предпринимать активные шаги, чтобы снова, как 75 лет назад задушить нацистскую гадину, что пытается пустить корни на белорусской земле. Ведь тогда, в 1945-1946 годах, в дни работы Нюрнбергского процесса, Советский Союз действовал зачастую очень мягко даже по отношению к тем, кто должен был ответить за преступления нацистов на оккупированной территории. Даже сегодня, такие очевидные оценки, как «геноцид» в отношении сожжения деревень со всем населением, что практиковали коллаборационистские подразделения немецко-нацистских сил террора становятся предметом споров и кривотолков в отношении подвига советского народа и советского солдата.

Так, молодёжь наших стран зачастую черпает информацию о причинах, ходе и итогах Великой Отечественной войны из источников, которые никак нельзя назвать ни объективными, ни полными. Голливуд, насаждая американские ценности, никак не может заменить патриотическое воспитание. Проекты для школьников и студентов из России и Белоруссии по изучению фактов, по закреплению в сознании величия подвига советского народа, по закреплению исторической правды вместно польско-прибалтийских мифов, густо замешанных на комплексе национальной ущербности.

Отпор попыткам внешних и внутренних политических спекулянтов переписать историю необходимо давать совместно. Нельзя позволить умалить роль Красной армии в победе и освобождении Европы от нацизма. Нельзя позволить и другим, далеко не дружественным силам, присвоить заслуги советского солдата, оплаченные жизнями десятков миллионов наших предков. Об этом говорил и посол России Дмитрий Мезенцев: « Желание влезать в дела суверенных государств, беспрецедентное желание навязывать свою волю, свои оценки, предлагать свои кальки, по которым должны развиваться те или иные страны, вряд ли соотносится с тем союзническим долгом, который Соединенные Штаты, Великобритания, Франция вместе с Советским Союзом исполняли в борьбе с нацизмом. Ответ на самом деле не очень сложный. После развала Советского Союза казалось, что Российской Федерации и странам Содружества Независимых Государств больше не подняться, что никогда более из столиц этих государств не будут звучать принципиальные, весомые и значимые оценки роли других держав, возможностей и планов, которых можно реализовывать Организации Объединенных Наций. Понятно, что слова Буша-старшего о том, что США победили в холодной войне, были пиком триумфа в многодесятилетней борьбе против концепции однополярного мира. Но Россия постоянно подчеркивает, что концепция однополярного мира недопустима». Слова посла приводит издание "Беларусь сегодня".

Настойчивое желание добиться забвения подвига Советского народа в Великой Отечественной войне и подмены традиционных ценностей какими-то другими, новыми, как их называют на Западе - «либеральными» ценностями. Но очевидно, что это противоречит национальным интересам Белоруссии. Политика «глобализма» США и ЕС к утрате Минском собственной культуры и традиций. Их предлагают заменить некими «универсальными» ценностями. И один из примеров этого - жесткое и беспардонное вдавливание модели ЛГБТ-сообществ, тех предложений, которые противоречат самой природе человека.

И именно сейчас, в условиях трансформации общественно-политической ситуации в Беларуси и предпосылок к тому в иных государствах постсоветского пространства, инициаторы конференции полагают важным донести до общественности объективную информацию о причинах, ходе и итогах Второй мировой и Великой Отечественной войн.

Конференция «Философия Великой Победы: ценностные и мировоззренческие основания Союзного Государства Беларуси и России». В конференции принимают участие известные белорусские и российские эксперты, политические деятели, представители общественных объединений.

Организаторами мероприятия, проходящего в конференц-зале гостиницы «Беларусь», стали Ассоциация «Содействие развитию интеграции, международного социально-культурного и делового сотрудничества», Институт философии НАН Беларуси при поддержке Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.


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