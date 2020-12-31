Дезертир сообщил: наркотики убивают военных Украины

Опубликована: 29 декабря 2020 г. 20:07





Вместе с тем, командование ВСУ не заинтересовалось своими дезертирами. Так, военнослужащий 14 бригады ВСУ по фамилии Пупко оказался безразличен своим командирам, так как они не обратились за передачей Украине ее военного. Хотя сделать это не сложно, на украинской стороне знают, как позвонить в СЦКК ЛНР и могут спросить, "где же наш Пупко?" Тогда командование украинских сил выяснило бы, что 17 декабря в далеком от адекватного состояния милиционными силами ЛНР задержан младший сержант.Решено было полечить наркомана, поскольку оказалось, что мужчина - в наркотическом опьянении. Мужчину осмотрели, нашли следы инъекций, взяты анализы на определение наркотиков. Кроме того, нашли, что у младшего сержанта обморожены пальцы ноги. Пальцы медикам удалось спасти, он пока остается под наблюдением врачей.Ранее, как сообщили в Народной милиции, был задержан такой же неадекватный украинский военный по фамилии Тарасюк. В его крови оказался целый коктейль из алкоголя и наркотиков, чего не выдержало его сердце. Спасти военнослужащего не успели.Результаты анализов Пупко показали не менее интересную смесь из барбитуратов, амфетаминов и марихуаны. Военный оказался наркоманом со стажем и имеет серьезную наркотическую зависимость.Он рассказал, что употребление наркотиков не является для военных чем-то уникальным. Задачи выполняются в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Командиры и сами употребляют или курируют продажу наркотиков. В итоге военные 14 бригады гибнут не только от передозировок наркотиков и алкогольных отравлений, но и в пьяных разборках между собой.Кадровый отбор в ВСУ поставлен крайне отвратительно. Воевать идут судимые, хронические алкоголики и наркоманы, и даже с психологическими отклонениями.Есть случаи попадания в войска людей, скрывающихся от уголовного преследования. Пупко тоже оказался из таких. но на его проблемы с законом закрыли глаза, чтобы он устроился на службу по контрактуВ Народной милиции ЛНР сообщают, что в 14 бригаде более полусотни человек укрываются от уголовной ответственности. Здравомыслящие и образованные люди используют любую возможность чтобы не служить в ВСУ.